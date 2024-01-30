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Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok - Son Dakika
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Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nu kendi taraftarı ıslıkladı. Oyundan çıkarken tam tribünleri alkışlamak için döndüğü sırada ıslık seslerini duyan milli futbolcu büyük yıkım yaşadı.

30.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:46
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada performansı tepki çeken Kerem Aktürkoğlu tribünler tarafından ıslıklanırken milli futbolcu büyük üzüntü yaşadı.

ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNE YANSIDI

71. dakikada yerine Halil Dervişoğlu'na bırakan Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tribünleri alkışlamak için döndüğü sırada ıslıklandığını fark etti. Milli futbolcunun o sırada yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı.

TARAFTARLARI KIRMADI

Kazanılan maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, stadı terk ederken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Kendisini seven taraftarlarla görüntülü de konuşan Aktürkoğlu'nun bu tutumu büyük alkış aldı.

O anlar:

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu\'na büyük şok
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok - Son Dakika
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