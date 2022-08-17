Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek, protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. İlk yarıda her iki takımın baskılı oyunu ile devam eden Zafer Kupası'nda dostluk kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde 'Namus için yaptım' dedi

Eşi ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp, ardından 'namus için' dedi

Kaynak: İHA

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