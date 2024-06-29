Zaniolo'dan skandal hareket: Galatasaray'ı sosyal medyadan sildi - Son Dakika
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Spor

Zaniolo'dan skandal hareket: Galatasaray'ı sosyal medyadan sildi

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Galatasaray'ın Aton Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, taraftarları kızdıran bir harekette bulundu. Yıldız futbolcu, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

29.06.2024 14:29  Güncelleme: 14:39
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Süper Lig devi Galatasaray'ın 2022-2023 sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'dan skandal bir hareket geldi.

GALATASARAY İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Geçen sezonun başında kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Zaniolo, Galatasaray'a geri döndü. Ancak kariyerine sarı-kırmızılı ekiple devam etmek istemeyen İtalyan yıldızdan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldırdı.

3 GOL ATTI

İtalyan yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig ekibi Aston Villa'da 40 maçta boy gösterdi. Zaniolo söz konusu maçlarda, 3 gol attı.

Zaniolo\'dan skandal hareket: Galatasaray\'ı sosyal medyadan sildi

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Son Dakika Spor Zaniolo'dan skandal hareket: Galatasaray'ı sosyal medyadan sildi - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: geseliler gerçekle yüzleşmeli balon patladı gese bitti 5 cilik garanti bu sezon 25 89 Yanıtla
    Ali Arat: icme su tineri kardesim ya 96 10 Sinan TOPAL: git fenevbahcene bak Galatasaray küllerinden yeniden doğar yine Şampiyon olur sen kendi hayal dunyanda hayaller kurmaya devam et 46 11 ferhat eser: Tiner benim tinerim sana ne? Neyse ben gidiyom kustum 7 26 Talat Yelbuz: çık cik 8 2
  • ferhat eser: En büyük galatasaray. Başka söze gerek yok. Oyuncular gelir geçer takımın adı kalır. Fatih baba geri dön geri dönnn 12 31 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Seni hem anlıyorum hemde hiç anlamıyorum 4 0
  • Ahmet Yamaç: Roiser de bizi sildi. Çok takılmamak lazım. Hiçbir futbolcu kulüplerimizden daha değerli değildir. En büyük hatamız ise bunları gereksiz yere pohpohluyoruz. 38 1 Yanıtla
  • Salih Akinci: “Futbolcular takım tutmaz, parayı tutar” gerçeğini ne zaman kabul edecek benim güzel halkım acaba. 25 1 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Biz de onu sildik. 19 3 Yanıtla
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