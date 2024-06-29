Zaniolo\'dan skandal hareket: Galatasaray\'ı sosyal medyadan sildi

ferhat eser:

geseliler gerçekle yüzleşmeli balon patladı gese bitti 5 cilik garanti bu sezon

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Ali Arat: icme su tineri kardesim ya 96 10

Sinan TOPAL: git fenevbahcene bak Galatasaray küllerinden yeniden doğar yine Şampiyon olur sen kendi hayal dunyanda hayaller kurmaya devam et 46 11

ferhat eser: Tiner benim tinerim sana ne? Neyse ben gidiyom kustum 7 26