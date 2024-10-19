Zehra Güneş'in hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş'in hayali gerçek oldu

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Filenin Sultanları'nın yıldızı ve VakıfBank'ın yeni kaptanı Zehra Güneş en büyük hayalinin gerçek olduğunu söyledi.

19.10.2024 16:58  Güncelleme: 17:11
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Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından biri olan Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Kaptanlık sürecini değerlendiren Zehra, boyuyla ilgili yapılan esprilere cevap verdi

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Kaptanlık sürecini anlatan Güneş, "Hayallerimden biriydi, gerçek oldu. Hayallerimi böyle bir ödülle taçlandırdıkları için başkanımıza, yönetimimize, Giovanni'ye, Banu ablaya teşekkür ediyorum. Giovanni bana ilk söylediğinde çok telaşlanmıştım. Çok gerildim, yapabilir miyim acaba. Çok büyük bir sorumluluk, başarıda da başarısızlıkta da... Aslında bu süreçte verdiğinin çok daha fazlasını vermen gerekiyor. Çünkü senin önderliğinde ilerleyen bir şey. Bazı yerde kendine dikkat etmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Attığın adımlar, verdiğin tepkilere kadar... Kaptan olmak insanı büyütüyor. Zaten bu kişi olduğum için bunu bana layık gördüler. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece her zaman olduğundan daha fazla fedakarlık olacak. Bunu bana layık gördüler, çok onurlu ve çok gururluyum. Gözde abla ile konuştum. bana; 'Zehra'cım kaptanlık verilmez, alınır. Sende bu zamana kadar yaptın' dedi. Sonra birazcık içimde bir şeyler olmaya başladı" dedi.

"GÜLÜYORUM"

Öte yandan kendisine yapılan şakalara güldüğünü belirten başarılı sporcu, "Esprilerin dönmesini normal karşılıyorum. Ben farklılıklarımla güzelim. İnsan psikolojisi açısından çok hoş bulmuyorum ama ben de boyumla, ellerimle yapılan şakalara gülüyorum" ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş\'in hayali gerçek oldu

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Son Dakika Spor Zehra Güneş'in hayali gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Kaptan oldu da ne Oldu Ortada Kaç Senedir Şampiyonluk yok... 10 18 Yanıtla
    Nuri null:
    Nasıl bir yüreğiniz var anlamıyorum. Zehra gibi bir sporcuya verilen takım kaptanlığının yorumu bu olmamalı. Üzüldüm. 0 0
  • Selimcan Eren:
    Zehra hemguzel hem ağırbaşlı. kalplerdesin 19 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu kadın para yer 6 3 Yanıtla
  • mehmet:
    BU HATUNA HASTAYIM HASTA 2 2 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    kızım alt tarafı bir kaptanlık neyi yapamıyon sanki bana atom parçalıyor.. 1 2 Yanıtla
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