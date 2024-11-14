Zehra Güneş\'in oynadığı reklama beğeni yağıyor

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, milli takımla sponsorluk anlaşması olan otomobil markası için objektif karşısına geçti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başarılı performansının yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ise kısa sürede binlerce ve beğeni yorum aldı.

İşte o reklamdan kareler;