A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, milli takımla sponsorluk anlaşması olan otomobil markası için objektif karşısına geçti.
Başarılı performansının yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı video ise kısa sürede binlerce ve beğeni yorum aldı.
İşte o reklamdan kareler;
Son Dakika › Spor › Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor - Son Dakika
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