Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı makamında ziyaret etti. İkili sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

04.12.2024 10:03  Güncelleme: 10:21
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Milli voleybolcu Zehra Güneş, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. İkili sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Dedetaş, "Hem başarılarıyla bizi gururlandırdılar hem de genç kızlara çok güzel örnek oldular. Türkiye Kadın Milli Voleybol oyuncumuz Zehra Güneş'le keyifli bir sohbet ettik. Üsküdarlı komşumuz Zehra ilçemizin sporcularına da ilham verecek" ifadelerini kullandı. Paylaşıma kısa sürece çok sayıda beğeni geldi.

Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret
Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret
Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret
Zehra Güneş\'ten sürpriz ziyaret

Sinem Dedetaş, Zehra Güneş, 3-sayfa, Üsküdar, Güneş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Helal sana yağcı Zehra 16 18 Yanıtla
  • H celik:
    Ziyaretler de habere düştüğüne göre sondakika senin işin yok demektir.kapat siteyi insanlarla dalga geçme bari 9 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    HADİ YA GERÇEKTEN ZİYARET GERÇEKLEŞTİMİ TÜH KAÇIRMIŞIM YA AYLARDIR BU ZİYARETİN OLMASINI BEKLİYORDUK 8 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Üsküdarda sokaga ismi verilir artık nide arsa camlıcada ohh 3 2 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Belediyenin çalışmaları için Zehra nin ziyareti çok önemli ne diyelim darısı diğer belediylerin başına Allah bildiği gibi yapsin 2 1 Yanıtla
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