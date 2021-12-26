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Zeki Murat Göle: "Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız" - Son Dakika

Zeki Murat Göle: "Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız"

26.12.2021 21:39

- Zeki Murat Göle: "Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız" Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, mücadele etmeyi sonuna kadar bırakmayacaklarını ifade etti.

- Zeki Murat Göle: "Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, mücadele etmeyi sonuna kadar bırakmayacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, mücadele eden oyuncuları tebrik ederek, "Zor zamanlarda birlikte olmamız gerekiyor. Fenerbahçe'mize sarılmamız gerekiyor. Sonuna kadar devam ettireceğiz. İlk periyotta golü bulana kadar istediğimiz baskıyı, agresifliği sağladık ve gol geldi. Ondan sonra önde karşılamada problemler yaşadık ve bu periyotta Malatya oyunun dengesini sağladı ve pozisyonları oldu. Daha sonra yaptığımız mücadeleyle daha kompakt oyunla erittik ve devreye 1-0 girdik. İkinci yarıya başlarken baskıdan ziyade biraz daha ikinci bölgede bekleyip enerjimizi kullanıp gitmeyi düşünüyorduk. Gol beklentisi en yüksek olan takımız ve ama geliştirmemiz gerekiyor, skora yansıtamıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağız. Fenerbahçe genetiğine uygun bir oyun oynatmaya çalışıyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık. En çok pas yaptığımız ilk yarı oldu. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye geldiler. Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız" dedi.

"Sıralamada üst sıralara çıkmamız gerekiyor"

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Göle, "Hazırlık maçlarına mağlubiyetsiz başladık, sistemi oturtmaya çalışıyorduk ve bunun meyvelerini milli araya kadar aldık. Ondan sonra bazı kırılmalar oldu. Takım biraz geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi. Tekrar toparlamaya çalıştık ama yeterli olmadı. Son dönemde ilk yarının son maçında tekrar bir takım umut verdi ama istediğimiz yerde değiliz bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Sıralamada üst sıralara çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Süre bulamıyorsanız düşüşler olacaktır"

Sakatlıktan dönen futbolcuların performansı ile ilgili konuşan Göle, "Pelkas'ın antrenman performansında sıkıntı yoktu. Sakatlıktan kurtuldu sadece süre bulmadı. Sadece antrenman futbolcusu şekilde sezonu sürdürüyorsanız düşüşler olacaktır süre alamadığınız müddetçe. Biz şuan Pelkas'a süre vermeye başladık, çok inanıyoruz kendisine. Onu kazanmaya devam edeceğiz. Valencia'nın durumu farklı. Sakatlık durumu daha çok uzadı. Antrenman yapma şansı fazla bulamadı. Onun daha çok antrenmana ihtiyacı var. O periyotları Fatih hocamız var çok iyi yönetiyor. Yakın zamanda bunu toparlayıp faydalı olacaktır. İrfan'da da aynı problem oldu devamlı oynama şansı bulamadı o da düzelecektir" diye konuştu.

Zeki Murat Göle: Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız
Zeki Murat Göle: Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız
Zeki Murat Göle: Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız

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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, oyunlar, Göle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zeki Murat Göle: 'Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız' - Son Dakika Spor


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