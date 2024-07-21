Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi

Galatasaray\'a transfer olacak mı? Zenit\'ten Wendel için resmi açıklama geldi

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'in 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını yalanladı. Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu" açıklamasını yaptı

21.07.2024 16:30
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Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı öne sürülen Brezilyalı orta saha Wendel için sarı-kırmızılarla anlaşmaya vardıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

"WENDEL, ZENİT'İN OYUNCUSU"

Galatasaray ile Wendel için anlaşmaya vardıkları yönündeki iddialara yanıt veren Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI İDDİASI

Galatasaray'ın Wendel için Zenit'e 20-22 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu ve transferin kısa süre içinde tamamlanacağı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcu ile de el sıkıştığı ve yaklaşık 4 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

ZENIT PERFORMANSI

2020 yılında Benfica'dan 20 milyon euro karşılığı Zenit'in yolunu tutan Wendel, 124 maçta süre buldu ve bu maçlarda 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu. Yeni sezona da fırtına gibi giren 26 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa'da Krasnodar'ı 4-2 yenerek kupayı kazandıkları maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşmıştı. Brezilyalı orta saha, ligin ilk maçında ise Krylya Sovetov'a karşı alınan 4-0'lık galibiyete de 2 asistle katkı verdi.

Galatasaray, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Allah aşkına bunların 20 milyon euro verecek parası varmı lütfen daha ciddi haberler paylaşalım gerçekle hayalleri ayıralım 5 7 Yanıtla
    ferhat eser: 3 ağustosta olimpiyatta 80 bin kişinin önünde doldurucaz sabredin 2 3 Bilişim Hurda: salıncağa binince paranız var mı sandınız :))) 4 1 Galatasaray Spor kulübü: ………………………………. Doldurun arkadaşlar 1 2 ferhat eser: bilişim aha dayıya sor trabzonspora ne yaptık kupada anlatsınlar sıra sizre :) 0 0

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