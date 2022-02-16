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Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika

Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

16.02.2022 23:40
Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu.

Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından kırmızı-beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Salon: Dynamo Volleyball Arena

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

Dinamo Moskova: Semyshev, Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov, Kerminen (L) (Sventitskis, Baranov (L), Dmitriev)

Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan, Arslan, Atanasov, Faik Samed, Ter Maat, Berkay (L) (Muhammet, Halil İbrahim)

Setler: 25-20, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (24,26,23) - İSTANBUL

Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Şampiyonlar Ligi, Dinamo Moskova, Finlandiya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika Spor


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