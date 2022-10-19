Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti

19.10.2022 20:02
Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor'u misafir ediyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler netleşti.

Galatasaray ile GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan etapta, karşılaşmayı kazanan takım 4. tura yükselecek.

KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, 18 kez ile Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Rashica, Yusuf Demir, Seferovic, Gomis

GMG Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe

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SON DAKİKA: Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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