Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

02.03.2022 21:20
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Lionel Carole'un sol kanattan ortasında ceza yayında göğsüyle topu alan Mario Gavranovic'in Montero'yu geçip penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Welinton'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Cenk Gönen'den seken meşin yuvarlak kornere gitti.

23. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Rachid Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağında Kenan Karaman topu Atiba'ya indirdi. Atiba'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valentin Rosier'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Vodafone

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Montero xx, Umut Meraş xx, Atiba xx, Necip Uysal xx, Alex Teixeira xx, Rachid Ghezzal xx, Kenan Karaman xx, Michy Batshuayi x

Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Cyle Larin, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkan, Demir Ege Tıknaz

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Kayserispor: Cenk Gönen xx, Onur Bulut xx, Hosseini x (Uğur Demirok dk. 33 ?), Mert Çetin xx, Lionel Carole x, Abdulkadir Parmak xx, İbrahim Akdağ xx, Ramazan Civelek xx, Andrea Bertolacci xx, Miguel Cardoso xx, Mario Gavranovic xx

Yedekler: Lung, Attamah, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Valentin Rosier (dk. 43) (Beşiktaş), Mario Gavranovic (dk. 6) (Kayserispor)

Sarı kart: Miguel Cardoso (Kayserispor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 1 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Kayserispor: 1 (Maç devam ediyor) Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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