Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Halil Umut Meler
, Mustafa Emre Eyisoy
, İbrahim Çağlar
Uyarcan YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung- Onur Bulut
, Hosseini, Attamah (Dk.100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk.100 İlhan Parlak
), Ramazan Civelek (Dk.90+2 İbrahim Akdağ
), Bertolacci (Dk.88 Campanharo), Emrah Başsan
, Thiam (Dk.100 Abdulkadir Parmak) Mustafa Pektemek
(Dk.78 Gavranovic) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural
- Ahmet Oğuz
, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi
, Hakan Arslan
, Erdoğan Yeşilyurt
(Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk.120+3 Kerem Atakan Kesgin
), Fajr (Dk.120+3 Ziya Erdal
), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk.111 Konate Moussa)GOLLER: Dk. 38 Ramazan Civelek, Dk.107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor
) - Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Moussa Konate (Demir Grup Sivasspor
)SARI KARTLAR: Carole, İbrahim Akdağ, Onur Bulut (Yukatel Kayserispor) - Erdoğan Yeşilyurt, Moussa Konate (Demir Grup Sivasspor) Ziraat Türkiye Kupası
finalinde Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Yukatel Kayserispor'u uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 60'ıncı Türkiye Kupası'nı kazanan kırmızı-beyazlılar, ayrıca tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.1'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, son çizgiden ortasında savunmadan seken topla yeniden buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 14'üncü dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen ani atağında Mustafa'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emrah'ın sert vuruşunda Appindangoye meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu. 25'inci dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.33'üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Carole'ün ortasında ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti 1-0.38'inci dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda top soldan dışarı gitti.43'üncü dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Thiam, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.60'ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare'nin kafayla indirdiği topla Appindangoye buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.67'nci dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağından ortasında kale sahası önünde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.75'inci dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.80'inci dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.95'inci dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Gradel, Fajr ile paslaşarak soldan ceza sahasına girdi. Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-2.107'nci dakikada Yukatel Kayserispor eşitliği yakaladı. Hosseini'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. 113'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı Moussa Konate'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3. Mücadele 3-2 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SİVASSPOR'A TEBRİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Sivasspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SİVASSPOR'A TEBRİKGençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu
'nda oynanan 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan ve kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazanan Demir Grup Sivasspor'u kutluyor, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve kırmızı beyazlı camiayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor'a başarılar diliyorum."
- İstanbul