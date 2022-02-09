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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

09.02.2022 22:31
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Murat Cem'in rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışının sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Abülkadir'de kaldı.

54. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci son anda köşeden çelerek kornere gönderdi.

58. dakikada Özer'in yaptığı ortada topa kayarak vuran Mustafa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

77. dakikada ceza sahası dışından topu alan Berat'ın pasıyla buluşan Murat Cem, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Kouassi'ye bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Erdal xx (Mehmet Eren dk. 90 ?), Muhammet xx (Schwechlen dk. 73 x), Ahmet xx, Özer xx (Emre dk. 81 ?), Lopes xx, Bekir Turaç xx (Ömer dk. 73 x), Bünyamin xx (Gökhan dk. 73 x), Muhammed Eren xx, Mustafa xxx, Asım xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Alaattin, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Emir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Erce xx, İsmail xx, Ahmetcan xx, Hüseyin Türkmen xx, Serkan xx (Da Silva dk. 78 x), Berat xx, Murat Cem xx (Siopis dk. 78 x), Yusuf xx, Yunus xx (Bakasetas dk. 63 x), Kouassi xx, Enis xx (Puchacz dk. 69 x)

Yedekler: Arda, Hugo, Trondsen, Taha, Kerem, Batuhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Hüseyin Türkmen (dk. 8), Kouassi (dk. 77) (Trabzonspor), Mustafa (dk. 58) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Lopes, Erdal (Denizlispor), Ahmetcan, Berat (Trabzonspor) - DENİZLİ

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Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Murat Cem, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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