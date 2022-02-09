Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip kupada çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Murat Cem'in rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışının sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Abülkadir'de kaldı.
54. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci son anda köşeden çelerek kornere gönderdi.
58. dakikada Özer'in yaptığı ortada topa kayarak vuran Mustafa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
77. dakikada ceza sahası dışından topu alan Berat'ın pasıyla buluşan Murat Cem, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Kouassi'ye bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
Denizlispor: Abdülkadir xx, Erdal xx (Mehmet Eren dk. 90 ?), Muhammet xx (Schwechlen dk. 73 x), Ahmet xx, Özer xx (Emre dk. 81 ?), Lopes xx, Bekir Turaç xx (Ömer dk. 73 x), Bünyamin xx (Gökhan dk. 73 x), Muhammed Eren xx, Mustafa xxx, Asım xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Alaattin, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Emir
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Trabzonspor: Erce xx, İsmail xx, Ahmetcan xx, Hüseyin Türkmen xx, Serkan xx (Da Silva dk. 78 x), Berat xx, Murat Cem xx (Siopis dk. 78 x), Yusuf xx, Yunus xx (Bakasetas dk. 63 x), Kouassi xx, Enis xx (Puchacz dk. 69 x)
Yedekler: Arda, Hugo, Trondsen, Taha, Kerem, Batuhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Hüseyin Türkmen (dk. 8), Kouassi (dk. 77) (Trabzonspor), Mustafa (dk. 58) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Lopes, Erdal (Denizlispor), Ahmetcan, Berat (Trabzonspor) - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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