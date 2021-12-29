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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)

29.12.2021 21:53
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Enner Valencia'nın ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

11. dakikada Nazım Sangare'den topu kapan Fatih Aktay'ın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta defansa da çarpan top az farkla dışarıya çıktı.

13. dakikada ceza yayı üstünden Enner Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Anıl Atağ'ta kaldı.

23. dakikada Doğan Ateş'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda Max Meyer son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

28. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Anıl Atağ kornere çeldi.

41. dakikada Diego Rossi'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Burak Kapacak'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Turgut Doman xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx, Marcel Tisserand x, Attila Szalai xx, Muhammed Gümüşkaya xx, Max Meyer x, Miguel Crespoxx, Burak Kapacak x, Dimitrios Pelkas xx, Diego Rossi x, Enner Valenciaxx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Bora Çuha, Arda Okan Kurtulan

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Emre Dayan xx, Nazmi Candoğan xx, Erdinç Pekgöz xx, Celal Hanalp xx, Süleyman Olgun xx, Alper Tursun xx, Doğan Ateş xx, Doğukan Emeksiz xx, Erhan Şentürk xx, Fatih Aktay xx,

Yedekler: Ahmet Daş, Taha Can Velioğlu, Feyyaz Belen, Cihan Özkara, Mehmet Can Kocabaş, İsmail Haktan Odabaşı, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Erkasap, Mert Üner, İlke Tankul

Teknik Direktör: Cem Kavşak - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Fatih Aktay, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 Afjet Afyonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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