Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından

27.05.2022 02:28
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından açıklama yaptı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından açıklama yaptı.

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, Sivas tarihindeki bir ilk olduğu için çok mutlu olduklarını anlattı.

Şaşal, "Sezona başladığımızda iki sene üst üste Avrupa'ya gitme baskısı vardı üzerimizde. Lig istediğimiz gibi gitmeyince kupaya odaklandık. Kupada adım adım ilerledik ve hem Sivasspor adına hem de kendi adıma ilk defa bu kupayı kazandık." dedi.

Türkiye'nin en büyük kupasından birini kazandıklarını söyleyen Şaşal, "Çok mutlu sevinçli ve gururluyuz. Tarifi olmayan bir şey. Türkiye'nin en büyük kupalarından birini kazandık." ifadelerini kullandı.

Şaşal, şunları kaydetti:

"Hiç beklemediğimiz goller yedik. Ancak üstesinden geldik. Çok mutluyuz. Herkes inanmıştı, herkes istiyordu. Böyle kritik maçlarda hep başarılı olduğumuzu düşündük ve maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan taraf bizdik. Kupayı bizim hakettiğimizi düşünüyorum."

Uğur Çiftçi, "Çok mutluyuz. Desteklemeye gelen taraftarlarımızın ayağına sağlık. Buraya kadar geldik, kazanmak istiyorduk. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu senede Avrupa'da Sivasspor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ahmet Oğuz ise şöyle konuştu:

"Tarifi olmaz bir hissiyat bu. Finale yakışır bir maç oldu. İki tarafta iyi oynadı. Mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sivasspor tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. 3 sene üst üste Avrupa'ya gitme başarısı gösterdik. Şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyuz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından - Son Dakika
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