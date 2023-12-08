5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki 4 büyüklerin rakipleri

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. 4. tur eşleşmelerinde galip gelerek bir üst tura çıkmaya hak kazanan 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım kurada yer aldı.

32 TAKIM KATILDI

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş-Eyüpspor

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Başakşehir-Boluspor

Alanyaspor-Samsunspor

Sivasspor-Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

Ankaragücü- Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Bandırmaspor

Hatayspor-Sakaryaspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Konyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-Erzincaspor

Trabzonspor- Manisa FK

Maçlar; 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.