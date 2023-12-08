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5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri - Son Dakika
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5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kuraları çekildi. Bu turda Beşiktaş-Eyüpspor, Fenerbahçe-Adanaspor, Galatasaray-Ümraniyespor ile Trabzonspor ise Manisa FK ile kozlarını paylaşacak.

08.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:14
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. 4. tur eşleşmelerinde galip gelerek bir üst tura çıkmaya hak kazanan 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım kurada yer aldı.

32 TAKIM KATILDI

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

  • Beşiktaş-Eyüpspor
  • Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
  • Başakşehir-Boluspor
  • Alanyaspor-Samsunspor
  • Sivasspor-Keçiörengücü
  • Fenerbahçe-Adanaspor
  • Galatasaray-Ümraniyespor
  • Gaziantep FK-Bodrumspor
  • Ankaragücü- Çaykur Rizespor
  • Kasımpaşa-Bandırmaspor
  • Hatayspor-Sakaryaspor
  • Kayserispor-Gençlerbirliği
  • Konyaspor-Göztepe
  • Adana Demirspor-Erzincaspor
  • Trabzonspor- Manisa FK

Maçlar; 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki 4 büyüklerin rakipleri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri - Son Dakika
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