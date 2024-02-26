Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Maçları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Maçları Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

26.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü- Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Maçlar tek eleme usulüne göre oynanacak, kazanan ekipler adını yarı finale yazdıracak.

Öte yandan Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Hakem: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Hakem: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Hakem: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Hakem: Arda Kardeşler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası\'nda Çeyrek Final Maçları Başlıyor

Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Maçları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 16:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Maçları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement