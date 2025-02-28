Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir - Son Dakika
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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belirlendi. Kupada seri başı olan takımlar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor oldu. İkinci sıradaki takımlar ise İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray. Galatasaray'ın kendi grubundaki takımla eşleşemeyeceği için çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak.

28.02.2025 07:49  Güncelleme: 08:05
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, fair-play puanı ile birlikte grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. Zorlu mücadelede iki taraf da eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu skorun ardından Konyaspor gruptan 7 puanla lider çıktı.

GALATASARAY FAİR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALDE

5 puana ulaşan Galatasaray ise RAMS Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray 8 sarı kart görürken, RAMS Başakşehir'e ise 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkmıştı.

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Kupada gruplarında ilk sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor seri başı olacak. Gruplarında ikinci sırada yer alan İskenderunspor, Göztepe, Bodrumspor ve Galatasaray ise seri başı olmayan takımlar oldu.

DERBİ OYNANABİLİR

Kupada kendi grubundaki takımla eşleşilemediği için Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş olacak. Tek maça eleme usulüne göre devam edecek kupada maçlar, seri başı takımların sahasında olacak.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu: Derbi oynanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • MEHMET EKİNCİ:
    Fenev gelsin 4 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK DENEN FUTBOL FAKİRİ NIN İŞ GUZARLİGİ, KENDI SAHANDA GOZ GORE GORE MAC ELINDEN GITTI, 80 DAKIKA FUTBOL FAKIRI IKINCI TOPCUSU, BERKAN, KEREM DEVAM ETTİ, SONRA DA ZIPLIYOR. GALATASARAY TAKIMI DERHAL OKAN BURUK TAN KURTULMALIDIR. TUR ATLASAN NE OLACAK DİREKT DEPLASMANDA ŞİKEDEN BAHCE, 8TAŞ VEYA HAMSI KUŞU ILE OYNAYACAKSIN ,ELEN TAKIMI YORMA ONDAN IYI 3 3 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Hala maç izlediğini zanneden futbol cahili kitleye laf anlatıyorum. Koca puntolarla yazıyorum. LİGDE KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI, KİMİN RAKİP OKACAĞI, KİMİN KAZANACAĞI BELLİ! 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HALA REKABET ARTIRMAK DIYE AMACIMIZ SEN HALA BERKAN IN TORERİA YA ALTERNATİF OLAMAYACAGINI SNLAMADIYSAN VAY KOSKOCA GALATASARAY IN HALINE 0 0 Yanıtla
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