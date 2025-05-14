Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda 19. kez mutlu sona ulaştı. Karşılaşmada attığı 2 golle bu sezon 35 gole ulaşan Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

14.05.2025 22:36  Güncelleme: 23:48
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.

Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti. Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.

FATİH TEKKE İDEAL KADROSUNA DÖNDÜ

Galatasaray ile 4 gün önce sahalarında yaptıkları lig maçında rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ideal ilk 11'ine döndü. Fatih Tekke, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Batista Mendy, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'iyle çıkardı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yedeklere ise Muhammet Taha Tepe, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Deniz Dragus, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz'ı aldı. Tekke, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Enis Destan'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 47 yaşındaki teknik adam, Arif, Lundstram, Visca, Cham'ı ise yedeğe çekti. Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine Savic, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza'ya forma verdi.

GALATASARAY MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, Yunus Akgün ile ikinci dakikada gole yaklaştı. Bu pozisyondan sonuç alamayan Galatasaray'da gol beşinci dakikada geldi. Gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza yayından ceza sahası sağına verdiği pasta Yunus Akgün, penaltı noktasına yerden çevirdi. Topu önünde bulan Barış Alper'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Galatasaray maçın henüz başında 1-0 öne geçti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

GALATASARAY'DAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Sarı-kırmızılılar maçın ilk yarısının bir pozisyonunda kırmızı kart bekledi. Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Bu faulün ardından verilen karara sinirlenen Savic, gördüğü kartın ardından hakem Cihan Aydın'a sert itirazlarda bulundu. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, Galatasaray'ın serbest vuruş ile oyuna başlamasını istedi.

TRABZONSPOR'DA KORKUTAN SAKATLIK

Trabzonspor'da başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, 41. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine John Lundstram, 45. dakikada oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, maçın ikinci yarısına da çok hızlı başladı. Yunus Akgün, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu'dan topu kurtararak sağ ayak üstüyle sert bir vuruşla yakın direğin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

OSIMHEN FARKI ÜÇE ÇIKARDI VE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray, golcü oyuncusu Osimhen ile farkı üçe çıkardı. Hızlı hücuma çıkan Sarı-kırmızılılarda Morata, sağ kanatta bulunan Yunus'a gönderdiği uzun topta Yunus ceza sahası sağına topu taşıyıp kale sahasına yerden çevirdi. Osimhen, müsait pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Osimhen, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Yıldız oyuncu gol sayısını 35 yaparak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in 34 gol rekorunu geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

YUNUS AKGÜN'DEN 3 ASİST

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Yunus Akgün, maça yaptığı 3 asistle damga vurdu. Yıldız oyuncu, bu sezonki 26. gol katkısını yaptı.

KUPA 19. KEZ GALATASARAY'IN

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun ardından ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

LİGDE DE ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Öte yandan Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde Süper Lig'de de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25 şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak. Trabzonspor, ligde hafta sonunda Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda şampiyon Galatasaray

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray'ın finalde kaybettiği nerde görülmüş.Arsenalin elinden UEFA kupasını, Real Madrid'in elinden süper kupayı almış bir kulüp var karşınızda. En büyüğün önünde saygıyla eğilip diz çökün 29 12 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Şampiyon Galatasaray ???? 22 4 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    aslanın karşısında durulmaz ezer geçer 20 3 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    ooossiiiimeeeeennnn ?????? adam adam!!! 16 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ali koç tebrikler bu sezonda madara oldun 7 1 Yanıtla
  • Ahmet Avşar:
    Yine söylüyorum, kazanacaksınız... kazanmak için uğraşacaksınız. ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun !! 3 1 Yanıtla
  • 1234567890M,#:
    ser ef siz atv mac sonu osimhenin üçlüyü bile canlı izlettirmedi 2 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    LİGDE VE KUPADA EN BÜYÜK, TEK BÜYÜK GALATASARAY... ???????? 2 0 Yanıtla
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