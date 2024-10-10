Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı

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Osmaniyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında hakem kararına tepki gösteren Diyarbekirspor, 118. dakikada sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı.

10.10.2024 15:53  Güncelleme: 16:00
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı.

HAKEME TEPKİ İÇİN SAHADAN ÇEKİLDİLER

Diyarbekirspor teknik heyeti, Osmaniyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasının 118. dakikasında hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı. Mücadeleyi ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı - Son Dakika
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