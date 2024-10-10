Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı.
Diyarbekirspor teknik heyeti, Osmaniyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasının 118. dakikasında hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı. Mücadeleyi ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?