Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

03.03.2022 23:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

Kupada dördüncü ve son çeyrek final müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Alanyaspor ile de Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanşlar ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

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Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale... Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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