Üye Girişi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

14.01.2022 11:59
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "Ahmet Çalık kardeşimin vefatı hepimizi yasa boğdu. Tüm milli takım kategorilerinde milli formayı üstünde taşımış bu kardeşime rahmet diliyorum. Konyaspor camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. 132 takımla başladığımız turnuvada, son 16 takıma kadar geldi. 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye Kupası'nı kazanan değişik 15 takım var. Şu an 16 turunda da 6 takım bu kupayı kazanmış. TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurul arkadaşlarımın da başarı dileklerini iletiyorum. Önümüzdeki sene Spor Toto 1. Lig'de VAR başlayacak. Bu etaptan sonra VAR'ın denemesi başlayacak. Onu da aktarmak isterim. İkinci devre başladı. İkinci devre her zaman yoğun, iddialı ve stresli geçer. TFF olarak tüm kulüplere eşit mesafede olduğumuzu paylaşmak isteriz. Bu kupanın Avrupa'ya gitmenin yolu da olduğunu biliyoruz. Şampiyon olmak önemli. Güzel ve heyecanlı maçlar seyrettik. 16-17 maç penaltılara gitti. Yüzde 32 civarında uzatmaya gitti. Fair-Play çerçevesinde bu turnuvayı istiyoruz. 14 Süper Lig, 2 de 1. Lig'den takımımız var. Kura çekimin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

YORUMLAR
500

Orhan Saka Konferans Salonu, Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika Spor


İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı İran pandemi nedeniyle tek taraflı kapatmıştı! Esendere Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı         
12:23
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi         
11:39
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar         
10:49
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40

Son Dakika Haberleri
12:22 Aşk bitti! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle göründükleri fotoğrafları sildi!
12:16 Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
12:03 Son dakika! İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
11:54 Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı
11:53 Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 12:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement