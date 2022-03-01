Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

01.03.2022 21:19
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xx, Denswil xx, Hugo xx, Puchacz xx, Berat xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Kouassi xx, Visca xxx, Djaniny xx

Yedekler: Arda Akbulut, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Cornelius, Koita, Yusuf Erdoğan, Peres, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Antalyaspor: Dieogo Sousa x, Bünyamin x, Naldo x, Kudryashov x, Güray x, Fredy x, Fernando x, Ndao x, Admir Mehmedi x, Doğukan x, Luiz Adriano x

Yedekler: Mehmet Ataberk, Floranus, Nuri Şahin, Haji Wright, Ghacha, Gökdeniz, Sinan Gümüş, Doğukan, Hakan Özmert, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Gol: Visca (dk. 11) (Trabzonspor)

Sarı kart: Berat (Trabzonspor) - TRABZON

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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