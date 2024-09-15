Rekor kırıp zirveye oturdular! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi - Son Dakika
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Rekor kırıp zirveye oturdular! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 13'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

15.09.2024 18:54  Güncelleme: 20:11
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. 3 puanı hanesine yazdıran Kanarya, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

KASIMPAŞA MAÇIN BAŞINDA PENALTI BEKLEDİ

Ev sahibi takım, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Ben Ouanes'in üzerinden hava topuna çıkan İsmail Yüksek'in eline çarpan top sonrası gözler hakem Halil Umut Meler'e çevrildi. Meler, pozisyonda İsmail'e yapılan hareket gerekçesiyle faulü işaret etti.

Zirve Kanarya'nın! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

FENERBAHÇE'DEN DE PENALTI İTİRAZI GELDİ

Dakikalar 11'i gösterirken bir penaltı pozisyonu da Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşandı. Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top Kasımpaşalı Brekalo'nun sağ elinden geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulunurken hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.

Zirve Kanarya'nın! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

MAXIMIN HESABI AÇTI

Fenerbahçe, penaltı pozisyonlarının tartışıldığı karşılaşmanın 22. dakikasında golü buldu. Tadic'in pasında sol kanatta topu kontrol eden Maximin, ceza sahasının önünde topu sağa çekip kaleye şutunu yolladı ve top ağlarla buluştu. Bu golle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçerken, yıldız futbolcu da takımdaki ilk golünü kaydetti.

Zirve Kanarya'nın! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

TADIC PENALTIDAN ATTI

Kanarya,Opoku'nun ceza sahası için Maximin'e yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Tadic, topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol Sırp yıldızın bu sezon ligde attığı 3. gol oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu golle birlikte 2-0 tamamlandı.

Zirve Kanarya'nın! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Her iki takım da ikinci 45 dakikada bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Yakalanan gol pozisyonlarından sonuç çıkmayınca sahadan ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Zirve Kanarya'nın! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

YENİLMEZLİK REKORU KIRIP LİDER OLDULAR

Kasımpaşa galibiyetiyle 5. hafta sonunda puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, bu 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kanarya'nın berabere kaldığı maç, 2-2'lik Göztepe müsabakasıydı. Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmış oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.

Rekor kırıp zirveye oturdular! Fenerbahçe, Kasımpaşa\'yı 2-0 yendi

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Son Dakika Spor Rekor kırıp zirveye oturdular! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilişim Hurda: şikebahçe ve Halil umut neler kaldığı yerden devam ACİL YABANCI VAR HAKEMİ GELMELİ 73 137 Yanıtla
  • VillaUmut: Hahhah işte zirvenin gerçek sahibi mi diyeceğiz yani 3 5 10 15 her neyse Anadolu takımını yendi diye :D 20 40 Yanıtla
  • Çelikk: Fenerbahçe 2-0 Yattı GS Maçında Göreceğiz 33 25 Yanıtla
  • Ali Arat: her zaman ki gibi..... 37 10 Yanıtla
  • yılmaz teknal: Fener hiç iyi oynamıyor...Maça bakıyorsunuz sadece 2.5 pozisyonu var. 6 0 Yanıtla

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