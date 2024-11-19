Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'nin 81 ilinin en değerli futbolcularını sıraladı. Listede Süper Lig'de ve 5 büyük lige transfer olan yıldızlarımız yer aldı.
Sitede yapılan açıklamada, " Ankara'nın en değerli futbolcusu 45 milyon euro ile Arda Güler olurken, Kocaeli'de en değerli futbolcu 18 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu oldu. Rize'de Barış Alper Yılmaz öne çıkarken, Çorum'da ise İrfan Can Kahveci en yüksek piyasa değerine sahip isim olarak dikkat çekti. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise 15 milyon euro piyasa değeriyle Semih Kılıçsoy ilk sırada yer aldı" denildi.
01 - Adana
02 - Adıyaman
03 - Afyonkarahisar
04 - Ağrı
05 - Amasya
06 - Ankara
07 - Antalya
08 - Artvin
09 - Aydın
10 - Balıkesir
11 - Bilecik
12 - Bingöl
13 - Bitlis
14 - Bolu
15 - Burdur
16 - Bursa
17 - Çanakkale
18 - Çankırı
19 - Çorum
20 - Denizli
21 - Diyarbakır
22 - Edirne
23 - Elazığ
24 - Erzincan
Son Dakika › Spor › Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu - Son Dakika
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