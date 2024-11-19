Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu - Son Dakika
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Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu

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Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'nin 81 ilinin en değerli futbolcularını sıraladı. Ülkemizin en değerli futbolcusu 45 milyon euro ile Arda Güler oldu. İşte diğer iller ve futbolcuları...

19.11.2024 15:14
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Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'nin 81 ilinin en değerli futbolcularını sıraladı. Listede Süper Lig'de ve 5 büyük lige transfer olan yıldızlarımız yer aldı.

ZİRVE ARDA GÜLER'İN

Sitede yapılan açıklamada, " Ankara'nın en değerli futbolcusu 45 milyon euro ile Arda Güler olurken, Kocaeli'de en değerli futbolcu 18 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu oldu. Rize'de Barış Alper Yılmaz öne çıkarken, Çorum'da ise İrfan Can Kahveci en yüksek piyasa değerine sahip isim olarak dikkat çekti. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise 15 milyon euro piyasa değeriyle Semih Kılıçsoy ilk sırada yer aldı" denildi.

01 - Adana

02 - Adıyaman

03 - Afyonkarahisar

04 - Ağrı

  • Yakup Kırtay - Erzurumspor (550 bin euro)

05 - Amasya

06 - Ankara

07 - Antalya

08 - Artvin

09 - Aydın

10 - Balıkesir

11 - Bilecik

  • Ebrar Aydın - Düzcespor - (25 bin euro)

12 - Bingöl

  • Emircan Gürlük - Orenburg (600 bin euro)

13 - Bitlis

14 - Bolu

15 - Burdur

16 - Bursa

17 - Çanakkale

18 - Çankırı

19 - Çorum

  • İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe (10 milyon euro)

20 - Denizli

21 - Diyarbakır

22 - Edirne

23 - Elazığ

24 - Erzincan

Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu

Arda Güler, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Çelik:
    Ne gereksiz bir istatistiki bilgi. 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Gereksizlik desen var eksiklik desen var her yanlışlık var. Tıklasınlar para kazanalımda gerisinin önemi yok anlayışı. Haklılar biz öyleyiz.. 8 1 Yanıtla
  • Hakan gün:
    brentford takımında oynayan yunus emre konaği niye almamissiniz. 0 0 Yanıtla
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