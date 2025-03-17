Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın farklı kazandığı, Fenerbahçe'nin ise Samsunspor karşısında 1 puana razı olduğu 28. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri için yeni oranları verdi ve ligi tamamlayacakları puanları tahmin etti.

17.03.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında 2 puan bırakmasının ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu. 28. haftanın tamamlanmasıyla milli araya girilirken, Ünlü veri sitesi EuroClubIndex, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Güncelleme sonrasında zirvedeki farkı dikkat çekti.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

EuroClubIndex'in son güncellemesine göre Demirspor'un ardından küme düşecek diğer takımlar Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak sıralandı. Bodrum FK'nın ise ikili averajla ligde kalacağı öngörüldü.

AVRUPA BİLETİ ALANLAR

Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un ise ligi 50 puanla 7. sırada bitireceği tahmin edildi. Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü, Samsunspor'un 64 puanla üçüncü olacağı tahmini yapıldı.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA BÜYÜK FARK

Fenerbahçe'nin ligi 88 puanla ikinci bitireceği tahmin edilirken, Galatasaray'ın 93 puanla şampiyon olacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 90.4 olarak görülürken, sarı-lacivertliler için ise bu oranı yüzde 9.6 oldu.

Zirvede büyük fark var! Süper Lig\'de şampiyonluk oranları değişti

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaman Auto:
    Ali koç istifa etsin. acun iddiaya devam etsin. mourinho kalsın.:))GALATASARAY ŞAMPİYON 66 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    dünkü maçtan sonra her şey bitti fenerbahçe'li olarak Galatasaray yine hak ediyor maalesef bizim beceriksizliğimizden zaten Galatasaray'a hakemle kazanıyor biz kırmızı karta rağmen yenemedik lanet olsun 15 21 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    25. Şampiyonluk ve 5. yıldız için Değerli Ali Bey ve Acun abimize çok teşekkür ederiz.. (Not: GS Taraftarı) 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    TEKNOLOJİ DEĞİŞTİ DÜNYADA BAŞKA OYUNCU YOKMJŞ HİBİ YAŞLI OYUNCU ALIRSANIZ SONUCU İLTE BÖYLE HÜSRANLA BİTER ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN ŞAMPİYONLUK GİTTİ 8 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Ali koç ve açunun derdi şampiyonluk değil. ceplerindeki akara kirli paraları temizleme yeri olarak kulübü gördüler. onlar servetlerine servet katarken yazık taraftarlara 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    şimdi kimin eli kimin cebinde kim kara para aklıyor kim devleti dolandırıyor orasını siz düşünün 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:07:56. #7.13#
SON DAKİKA: Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.