Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi - Son Dakika
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Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi

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Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların kadro değeri de güncellendi. Yaptığı takviyelerle değerini en fazla yükselten takım, yüzde 21'lik artışla RAMS Başakşehir oldu.

12.02.2025 17:39  Güncelleme: 18:30
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Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından takımların kadro değerlerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte değerini en çok yükselten takım dikkat çekti.

DEĞERİNİ EN ÇOK YÜKSELTEN TAKIM RAMS BAŞAKŞEHİR

Yapılan kadro güncellemesinin sonrasında göze çarpan takım RAMS Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler, değerini yüzde 21 arttırarak en çok değer kazanan Süper Lig ekibi oldu.

SÜPER LİG'DE EN DEĞERLİ 10 TAKIM

Süper Lig'de güncel olarak en değerli ilk 10 takım şöyle;

  1. Galatasaray: 278 milyon euro
  2. Fenerbahçe: 254 milyon euro
  3. Beşiktaş: 120 milyon euro
  4. Trabzonspor: 96 milyon euro
  5. RAMS Başakşehir: 56 milyon euro
  6. Rizespor: 39 milyon euro
  7. Göztepe: 33 milyon euro
  8. Kasımpaşa: 32 milyon euro
  9. Samsunspor: 29 milyon euro
  10. Eyüpspor: 25 milyon euro
Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig\'de kadro değerleri güncellendi

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Son Dakika Spor Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Aslan Galatasaray 74 134 Yanıtla
  • Emrullah null:
    bu değirmenin suyu nerden geliyor. 11 22 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    EN BÜYÜK KİMMİŞ! ANLAMAYANLAR BİR DAHA OKUSUN..LİDER HER ZAMAN LİDERDİR.. 16 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Listeye girebilen Eyüpspor tüm futbolcuları Osimhen in sağ bacak diz kapağı altı kadar etmiyor! 7 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BAYA EZİKTAS OLMUŞ BUNDAN SONRA 8TAŞ DEGIL FEROTAS OLSUN ADI 3 1 Yanıtla
  • Osman Bayram:
    o değilde birileri de diyor ki değirmenin suyu nerden geliyor falan filan. ne kadar da meraklıyız hesap kitap işine. cebindeki hesabını tutamayan takımlara hesap sormaya kalkıyor. komik hale düşürmeyin kendinizi 0 0 Yanıtla
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