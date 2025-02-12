Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından takımların kadro değerlerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte değerini en çok yükselten takım dikkat çekti.
Yapılan kadro güncellemesinin sonrasında göze çarpan takım RAMS Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler, değerini yüzde 21 arttırarak en çok değer kazanan Süper Lig ekibi oldu.
Süper Lig'de güncel olarak en değerli ilk 10 takım şöyle;
Son Dakika › Spor › Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig'de kadro değerleri güncellendi - Son Dakika
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