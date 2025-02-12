Zirvede büyük sürpriz: Süper Lig\'de kadro değerleri güncellendi

Spor

Mertens ile fotoğrafı olay oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesinin ardından takımların kadro değerlerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte değerini en çok yükselten takım dikkat çekti.

DEĞERİNİ EN ÇOK YÜKSELTEN TAKIM RAMS BAŞAKŞEHİR

Yapılan kadro güncellemesinin sonrasında göze çarpan takım RAMS Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler, değerini yüzde 21 arttırarak en çok değer kazanan Süper Lig ekibi oldu.

SÜPER LİG'DE EN DEĞERLİ 10 TAKIM

Süper Lig'de güncel olarak en değerli ilk 10 takım şöyle;