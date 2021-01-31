Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip

Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip

31.01.2021 12:46

ZONGULDAK Kömürspor, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırarak klip hazırladı.

ZONGULDAK Kömürspor, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırarak klip hazırladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 3 Mart 1992 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisini unutmadı. Kulüp, 263 maden şehidinin isminin yazılı olduğu forma bastırdı. Formanın tanıtımı ise hazırlanan kliple yapıldı. Klipte, grizu faciasında hayatını kaybeden bir maden işçisinin son kez evinden çıkışı ve çocuklarının evinin önünde Zonguldak Kömürspor formasıyla futbol oynaması tasvir edildi. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ:

-Hazırlanan klip


- Zonguldak
Kaynak: DHA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor'dan 263 maden şehidi anısına klip - Son Dakika
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