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Zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için kardan ev yapmayı öğreniyorlar - Son Dakika

Zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için kardan ev yapmayı öğreniyorlar

23.01.2022 11:07
Zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için kardan ev yapmayı öğreniyorlar

Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü (DODOSK) üyeleri, zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmek için yoğun kar yağışının etkili olduğu ormanlık alanlarda eğlenerek iglo (kardan ev) yapmayı öğreniyor.

Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü (DODOSK) üyeleri, zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmek için yoğun kar yağışının etkili olduğu ormanlık alanlarda eğlenerek iglo (kardan ev) yapmayı öğreniyor.

DODOSK, hafta sonları ormanlık arazilerde doğa yürüyüşleri, dağcılık ve kamp faaliyetleri yürüterek, üyelerinin hem spor yapmasına hem de doğada hayatta kalmak becerileri geliştirmesine katkı sağlıyor.

Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'na giden 20 kulüp üyesi, ormanlık arazide oluşturdukları parkurda, 2 metre yüksekliği ve genişliği olan igloyu iki saatlik çalışma sonucunda tamamladı. Eğlenerek spor yapan üyeler, bir yandan da zorlu kış şartlarında hayatta kalmak için kardan ev yapma eğitimi aldı.

Öztürk: "Tüm üyelerimize iglo eğitimi verdik"

Kulübün kurucu üyesi Fatih Öztürk, AA muhabirine, günlük hayatta iglo evlerinin yüksek irtifa dağcılığında önemli olduğunun altını çizdi.

Çadır yerine iglo yapıp içerisinde konaklayabildiklerine dikkati çeken Öztürk, "Kulüp üyeleri olarak önceden Eskimoların hayatta kalmak için ya da geçici olarak avlanırken barınma amaçlı inşa ettikleri iglo denilen kardan evlerin etkinliğini yaptık. Buradaki tüm üyelerimize iglo eğitimi verdik." diye konuştu.

İglonun içinin dışarıdaki havadan 15 derece kadar daha sıcak olduğu için çadır yerine tercih edildiğini aktaran Öztürk, "Kar sıkıştığında ve preslendiğinde çok iyi yalıtım malzemesi halini alır. Biz de üyelerimizle iglo eğitimi yaparak stres attık." ifadelerini kullandı.

Kulübün başkan yardımcısı Tuncay Şengül de eğlenirken hayatta kalmayı da öğrettiklerini dile getirdi.

Doğa sporları faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Şengül, "Bunun dışında doğa yürüyüşleri, dağcılık, kamp faaliyetleri ve iglo gibi faaliyetlerimiz yer alıyor. Off-road, safari gibi birçok faaliyet yürütüyoruz. Eğlenirken spor yapmayı amaçlayan bir kulübüz." şeklinde konuştu.

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Bahçeşehir, Düzce, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için kardan ev yapmayı öğreniyorlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için kardan ev yapmayı öğreniyorlar - Son Dakika
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