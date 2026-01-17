Canlı anlatım: Maçta goller üst üste - Son Dakika
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
17.01.2026 18:54
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Mücadelede 1-1 eşitlik var.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi kendi sahasında ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus, Bayo.

CANLI ANLATIM:

88' Galatasaray baskısını artırdı.

85' Sol kanattan kullanılan taç atışında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına uzun gönderdiği top Gaziantep FK savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Yakın mesafeden sağ ayağıyla sert vuran Barış Alper, meşin yuvarlağı kaleci Zafer'in ayaklarının arasından ağlara gönderdi.

84' GOOOLLL! Barış Alper Yılmaz, skora denge getirdi. Durum 1-1 oluyor.

82' YANDAN DIŞARIYA! Gaziantep FK'nin hücumunda sağ çarprazdan ceza alanına giren Gassama, sağ ayağının içiyle yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla dışarıya çıktı.

79' Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

78' Galatasaray'da Mauro Icardı, Gaziantep FK ceza alanında Arda Kızıldağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' Gaziantep FK'nin sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta Mujakic sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası yayı yakınlarında savunma topu karşıladı.

75' Galatasaray'da Eren Elmalı'nın yerine Kazımcan Karataş oyuna dahil oldu.

74' Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı vuruşunu yaptı, top yakın mesafeden Abdülkerim'den sekti. Ardından topu önünde bulan Bayo yakından sol çaprazdan sol ayağıyla vurdu, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti.

73' GOOOLLL! Gaziantep FK, 1-0 öne geçti.

72' BİR KAFA! Sağ kanattan kullanılan kornerde Barış Alper sağ ayağıyla ortaladı, penaltı noktasının sağında bulunan Lemina kafayı vurdu, sağına uzanan kaleci Zafer topu çıkardı.

70' Gaziantep FK'de Perez, Eren Elmalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

69' Gaziantep FK'li oyuncular kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor...

67' ÇOK KRİTİK MÜDAHALE! Ceza sahası içi sol çarprazında topla buluşan Mauro Icardi, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmada Arda Kızıldağ, topa son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

66' Ceza sahası içi sağ çarprazında topla buluşan Leroy Sane, sol ayağıyla ortayı yaptı. Herkesi aşan top doğrudan auta çıktı.

65' Gaziantep FK hücumunda Perez, sağ kanattan sağ ayağıyla yerden ortaladı, ceza sahasında Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

63' Gaziantep FK'de Draguş'un yerine Gassama oyuna girdi.

60' Ceza sahası içi sol çarprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla sert vurdu. Top üstten auta gitti.

58' BİR KAFA! Sol iç kulvarda topla buluşan Abdülkerim, sol ayağıyla ortasını yaptı, penaltı noktası üzerinde bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

56' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortasını yaptı, ön direkte savunma topu karşıladı.

54' Barış Alper Yılmaz ve Nazım Sangare, yaşadıkları tartışmanın ardından sarı kart gördü.

52' Yusuf Kabadayı, sol çarprazdan ceza sahasına girmek isterken Davinson Sanchez topa ayak koydu.

50' UĞURCAN ÇIKARDI! Gaziantep FK'nin geliştirdiği hızlı hücumda ceza sahasına koşu yapan Bayo sağ çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağıyla topa dokundu, savunmada Sanchez'den seken topu Uğurcan çıkardı. Ardından Sanchez topu uzaklaştırdı.

48' Galatasaray, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

43' Yüksek tempoyla geçen karşılaşmada henüz gol sesi çıkmadı.

42' Abdülkerim Bardakcı'nın rakip yarı alanın ortalarından sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

38' Davinson Sanchez, sağ kanatta Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

36' Gaziantep FK atağında sol kanattan son çizgiye inmek isteyen Yusuf Kabadayı, topu ayağından açtı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

33' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leroy Sane sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte savunma topu uzaklaştırdı.

32' İlk yarıda son bölüme girildi.

29' ÖNEMLİ POZİSYON! Gaziantep FK'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Arda'nın kafa vuruşunun ardından sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

27' Gaziantep FK hücumunda Yusuf Kabadayı, sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Galatasaray savunması topa ayak koydu.

24' BİR KAFA! Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, sol ayağıyla ortaladı. Ceza sahasında bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunun ardından top kalenin üstünden auta çıktı.

22' ÜSTTEN DIŞARIYA! Ceza sahası ön çizgisi üzerinde sağ çarprazda topla buluşan Mauro Icardi, sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21' AZ FARKLA DIŞARDA! Sağ kanattan kullanışan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Roland Sallai, gelişine vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

20' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında savunma topu karşıladı. Galatasaray, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

18' BİR KAFA! Sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Leroy Sane, sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Bu esnada kaleci Zafer yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır, Gaziantep FK, lehine faul kararı verdi.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' Mario Lemina'nın orta alandan sağ kanada gönderdiği top taca çıktı.

13' Roland Sallai'nin kendi yarı alanından uzun gönderdiği top doğrudan dışarı çıktı.

11' ÜSTTEN AUT! Sol kanatta önce Perez'i ardından da Nazım'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz, sol ayağıyla yerden ortaladı. Ceza sahası içi sol çarprazında bulunan Yunus Akgün sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

9' Gaziantep FK, hücumunda Bayo, sağ kanattan son çizgiye indi, savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesinin ardından top kornere çıktı.

7' BİR KAFA! Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortaladı, ön direkte bulunan Draguş'un kafa vuruşunun ardından top yandan auta gitti.

5' Galatasaray'ın atağında sağ çarprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, şut açısı ararken topa ayak koydu.

4' Galatasaray atağında Leroy Sane, sağ kanattan Davinson Sanchez'in pasının ardından topu kontrol etmek istedi ancak başarılı olamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

2' Mücadele çok yüksek tempoda başladı. Her iki takım da orta sahayı hızlı geçmek istiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Maçta goller üst üste - Son Dakika

