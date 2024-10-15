Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var - Son Dakika
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Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var

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UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu, karşılaşmada attığı golle Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi yıldızları geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

15.10.2024 17:15
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Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynanan İzlanda maçının da yıldızını parlattı.

1 GOL, 1 ASİST YAPTI

Milli futbolcu, 4-2kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı. Yaptığı baskıyla topu Arda Güler'e kazandıran ve gol attıran Kerem, daha sonra da akıl dolu bir vuruşla topu filelere gönderdi ve 2-2 beraberlikle giden maçın kazanılmasında başrol oynadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Milli yıldız, böylelikle gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu. 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bırakan 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.

MİLLİLERİN GOLLERİNİN YARISI ONDAN

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığının zirvesinde yer almasının yanı sıra attığı 4 golle turnuvada 8 golü bulunan A Milli Futbol Takımı'nın gollerinin yarısına da imza attı. Ay-yıldızlıların diğer gollerini ise İrfan Can Kahveci (2), Hakan Çalhanoğlu (P) ve Arda Güler kaydetti.

Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var

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Son Dakika Spor Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erol Saglam:
    Abartmakta üstünüze yok tmm kerem iyi bir futbolcu ama Cristiano halland la karşılaştırmanız çon saçma 22 47 Yanıtla
  • Uğur Çiçek:
    Cimbom değerini bilemedi. Başarılar kardeşim 55 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kero kim allah aşkına hahahaha :)))))) 5 47 Yanıtla
  • ferhat eser:
    portekiz ligi Türkiye 2 ci liginden dandik şaşırmıyoruz şişirin bakalım 3 40 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Helal sana be çocuk adam. 33 2 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Çamur atmaya gelir kuşcuklar 27 7 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    haland ve Ronaldonun ayağındaki çorap etmez 3 28 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş zirvede 0 1 Yanıtla
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