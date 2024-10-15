Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var

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Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynanan İzlanda maçının da yıldızını parlattı.

1 GOL, 1 ASİST YAPTI

Milli futbolcu, 4-2kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı. Yaptığı baskıyla topu Arda Güler'e kazandıran ve gol attıran Kerem, daha sonra da akıl dolu bir vuruşla topu filelere gönderdi ve 2-2 beraberlikle giden maçın kazanılmasında başrol oynadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Milli yıldız, böylelikle gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu. 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bırakan 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.

MİLLİLERİN GOLLERİNİN YARISI ONDAN

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığının zirvesinde yer almasının yanı sıra attığı 4 golle turnuvada 8 golü bulunan A Milli Futbol Takımı'nın gollerinin yarısına da imza attı. Ay-yıldızlıların diğer gollerini ise İrfan Can Kahveci (2), Hakan Çalhanoğlu (P) ve Arda Güler kaydetti.