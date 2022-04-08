ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının ardından - Son Dakika
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ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının ardından

08.04.2022 22:28
ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının ardından

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, taraftar desteğinin galibiyette önemli role sahip olduğunu söyledi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, taraftar desteğinin galibiyette önemli role sahip olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Lapena, "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Bugün bizim için galibiyette en önemli etken onların desteğiydi. Harika bir destek verdiler. Çok yorulduğumuz anlarda oyuncularımızı motive etmeye çalıştım. Harika taraftarımız için kazanmaları gerektiğini söyledim. Bugün harika oynayan oyuncularımla gurur duyuyorum. Söz konusu Fenerbahçe ise her şey mümkündür." ifadelerini kullandı.

Sopron Basket ile oynayacakları final maçını da değerlendiren Lapena, "Çok iyi bir kadroları var. Bugün de iyi oynayarak galip gelmeyi başardılar. Bu oyunun en önemli parçalarından biri taraftar. Pazar günü taraftarımıza yine ihtiyacımız olacak. Final maçında salonumuzun tamamen dolmasını bekliyorum." yorumunu yaptı.

Kayla McBride ise iniş çıkışlarla dolu bir maç olduğunu kaydederek "İkinci ve üçüncü periyotta potansiyelimizi sahaya yansıtamadık. İnanılmaz bir maç oldu. Gerek olduğu zamanlarda savunmamız devreye girdi. Atmosfer harikaydı. Takımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum. Bu anlar için kurulmuş bir takımız. Takım olarak savaşmaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın kulüp için ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Pazar günü galip gelerek tarih yazmaya çalışacağız." diye konuştu.

ZVVZ USK Prag cephesi

ZVVZ USK Prag Başantrenörü Natalia Hejkova, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "İlk üç periyot çok iyi oynadık ama daha sonra kritik hatalar yaptık. Conde sakatlandıktan sonra seçeneklerimiz azaldı. Farklı şeyler denemek zorunda kaldık. Sonuçtan memnun değiliz ama pazar günkü üçüncülük maçına hazırlanmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Alyssa Thomas ise "İyi basketbol oynadık. Geçiş hücumlarında başarılıydık. Onlara pota altında sorun çıkardık. Ancak son periyotta ritmimizi kaybettik ve sahadan mağlup ayrıldık." şeklinde konuştu.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fenerbahçe, basketbol, Pazar, Prag, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının ardından - Son Dakika


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