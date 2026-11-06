Taşlıçay'da 65 yaş üstüne hane ziyaretleri 30 hane hedefiyle sürüyor - Son Dakika
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Taşlıçay'da 65 yaş üstüne hane ziyaretleri 30 hane hedefiyle sürüyor

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Taşlıçay\'da 65 yaş üstüne hane ziyaretleri 30 hane hedefiyle sürüyor
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Ağrı Taşlıçay'da Taşlıçay İyilik Hareketi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara hane ziyaretleri ikinci haftasında sürüyor. Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın öncülüğünde her hafta 30 hane hedeflenen ziyaretlerde ihtiyaçlar yerinde tespit edilip ilgili kurumlara iletiliyor.


Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde yürütülen “Taşlıçay İyilik Hareketi” projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri ikinci haftasında da devam ediyor.

Taşlıçay'da 65 yaş üstüne hane ziyaretleri 30 hane hedefiyle sürüyor

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın öncülüğünde, ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek talep, ihtiyaç ve beklentileri yerinde dinlendi. Görüşmelerde, vatandaşların karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm süreçlerinin kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesi üzerinde duruldu.

Taşlıçay'da 65 yaş üstüne hane ziyaretleri 30 hane hedefiyle sürüyor

Her hafta 30 hanenin ziyaret edilmesinin hedeflendiği proje ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal destek mekanizmalarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerle, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek ilgili kurumların imkânları doğrultusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Taşlıçay'da 65 yaş üstüne hane ziyaretleri 30 hane hedefiyle sürüyor

Sosyal devlet anlayışının önemli bir gereği olan vatandaş odaklı hizmet yaklaşımı çerçevesinde sürdürülen Taşlıçay İyilik Hareketi, yaşlı vatandaşların toplumsal yaşam içerisindeki yerinin güçlendirilmesine, dayanışma ve vefa bilincinin geliştirilmesine katkı sunuyor.

Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde devam eden proje ile ilçede yaşayan büyüklerin ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi, kamu kurumlarının vatandaşlarla doğrudan temasının güçlendirilmesi ve hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmemesi yönünde çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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