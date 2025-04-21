1 Fikir 1 Türkiye Bölgeler Türkiye Finali ve 1 Idea 1 World Yarışması Ankara\'da gerçekleşiyor

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde inovasyonu, buluşları ve girişimciliği teşvik eden "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasının bölge finalistleri, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Anfa Fuar Merkezi'nde büyük final için bir araya geliyor. Aynı zamanda bu etkinlik, uluslararası düzeyde gerçekleşecek olan "1 Idea 1 World" yarışmasına ev sahipliği yaparak, Türk mucitlerin ve girişimcilerin projelerini dünya sahnesine taşımalarına olanak sağlayacak.

BÖLGELERDEN TÜRKİYE FİNALİNE: YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ZİRVESİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaratıcı mucitler ve girişimciler, bölge finallerinde sergiledikleri başarılı projeleriyle Ankara'daki Türkiye Finali'nde yarışma hakkı kazandı. Teknolojiden sürdürülebilirliğe, sağlıktan yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi projeler, uzman jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girmeye çalışacak.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA: 1 IDEA 1 WORLD İLE ULUSLARARASI TANINMA FIRSATI

Türkiye Finali'ni başarıyla tamamlayan mucitler ve girişimciler, TÜMMİAD'ın WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) ile olan iş birliği sayesinde projelerini uluslararası arenaya taşıyarak "1 Idea 1 World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak. Bu prestijli platform, yenilikçi fikirlerin küresel düzeyde tanınmasına ve yatırım fırsatları bulmasına olanak sağlayacak.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ YENİLİKÇİ FİKİRLERLE ŞEKİLLENİYOR"

TÜMMİAD Başkanı, etkinlikle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye, bölgelerinden doğan yaratıcı fikirlerle büyüyen bir inovasyon ülkesi olma yolunda ilerliyor. 1 Fikir 1 Türkiye ve 1 Idea 1 World, mucitlerimizin projelerini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sergileyerek, geleceğin dünyasını şekillendirmelerine imkân sağlayacak. Bu büyük etkinlikte, inovasyonun gücünü hep birlikte göreceğiz."

YENİLİKÇİ FİKİRLER ANKARA'DA BULUŞUYOR

Tüm mucitler, girişimciler, yatırımcılar ve yenilikçi düşünceye sahip bireyler, 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara Anfa Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan bu büyük buluşmaya davetlidir. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve başvuru için TÜMMİAD resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Tarih: 25-26 Nisan 2025

Yer: Ankara, Anfa Fuar Merkezi

Basın İletişim:

TÜMMİAD Genel Merkezi

E-posta: [email protected]

www.tummiad.org.tr

https://www.1fikir1turkiye.com/

Türkiye'nin geleceğine yön verecek fikirlerin bir araya geleceği bu özel etkinlikte buluşmak dileğiyle!