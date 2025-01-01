2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi

yıldıray yanık:

Sayın Muzaffer Doğan bilmelisinki doğu bloklarında kalan ülkeler yeni yıla bizden neredeyse 1 gün önce giriyor. Saat ve zaman farkı. Malum sen bunu anlamamışsın. Ne yazıkki burada haber doğru ama malesef yanlış olan tek kişi sensin.