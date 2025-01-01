Dünyada birçok ülke 2025'e büyük bir heyecanla girerken; bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.
CPA880 sayılı uçuş ve yolcular, Hong Kong'dan 1 Ocak 2025 saat 00.25'te kalkış yaptı. Uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak saat 20:55'de Los Angeles'a indi. Ancak uçak indiğinde tarihler saat farkı nedeniyle 31 Aralık 2024 gösterdi.
Son Dakika › Teknoloji › 2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (29)