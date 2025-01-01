2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi - Son Dakika
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Teknoloji

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi

Hong Kong'dan 2025'te havalanan bir uçak, ABD'nin Los Angeles eyaletine 2024'te iniş yaptı.

01.01.2025 00:20
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Dünyada birçok ülke 2025'e büyük bir heyecanla girerken; bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

2025'TE KALKTI 2024'TE İNDİ

CPA880 sayılı uçuş ve yolcular, Hong Kong'dan 1 Ocak 2025 saat 00.25'te kalkış yaptı. Uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak saat 20:55'de Los Angeles'a indi. Ancak uçak indiğinde tarihler saat farkı nedeniyle 31 Aralık 2024 gösterdi.

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2025 yılında havalanan uçak 2024 yılında indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • muzaffer doğan:
    sayın haberler com yayınlama yapan arkadaşı lütfen değiştirin. saçma sapan haber başlıkları yazıyor 2025 kalkan uçağı 2024 de inmiş demiş bunu başlığı İlk öğretim mezunu bile böyle başlık atarken hata yapmaz bu nedir 26 110 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Sayın Muzaffer Doğan bilmelisinki doğu bloklarında kalan ülkeler yeni yıla bizden neredeyse 1 gün önce giriyor. Saat ve zaman farkı. Malum sen bunu anlamamışsın. Ne yazıkki burada haber doğru ama malesef yanlış olan tek kişi sensin. 105 4 Yanıtla
  • Ali Halici:
    haberi yazan arkadaşın kafası güzel galiba 8 82 Yanıtla
  • Ali Levent Gündüz:
    2025 de kalkıp nasıl 2024 de iniyor?? 3 60 Yanıtla
    yıldıray yanık:
    Kafanı kullanmalısın dostum. Çünkü uzak doğu blokları ülkeler bizden saat farkı ile yeni yıla saatler öncesi giriyor. Şimdi anladın. 45 1
    Burak Erdem:
    saat farkı var 30 1
  • Çelikk:
    Anana giydir onu gavattt Serkan 5 22 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aman ne haber çelik ferat tanganizi giyin parayı buldum 12 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    O Serkan Anana Selam Dur 5 13 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat nedir senin çektiğin bu platformda 7 1 Yanıtla
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