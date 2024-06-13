5 yılda yüzde 233 artan uranyum fiyatları, altını da gümüşü de solladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

5 yılda yüzde 233 artan uranyum fiyatları, altını da gümüşü de solladı

5 yılda yüzde 233 artan uranyum fiyatları, altını da gümüşü de solladı

İklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı, nükleer enerjiyi yeniden gündeme getirdi. Nükleer santrallerin ürettiği karbonsuz enerji ve Rus enerjisine alternatif arayışları, uranyum fiyatlarını yukarı çekti. Uranyum fiyatları son 5 yılda yüzde 233 yükselerek altını, gümüş ve bakırı geride bırakmayı başardı.

13.06.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nükleer silahların geliştirilmesinden, nükleer santrallerde elektrik temin edilmesine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan uranyum dikkat çeken bir sıçrayış yaptı. 2011'de meydana gelen Fukuşima Nükleer Santral felaketinin ardından uzun bir süre boyunca kimsenin tercih etmediği tehlikeli madde, nükleer enerjiye olan ilgiyle yeniden canlanmaya başladı.

ALTIN, BAKIR VE GÜMÜŞÜ 3'E KATLADI

İklim değişikliğinin etkisiyle hükümetler nükleer santrallerin ürettiği karbonsuz enerjiye yeniden ilgi duyarken Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rus enerjisine alternatif arayışları da nükleer enerjiye olan ilgiyi artırdı. Nükleer enerjiye dönüş ise uranyum fiyatlarını tırmandırdı. Uranyum fiyatları son 5 yılda yüzde 233 yükseldi. Böylece uranyumun kazancı altın, gümüş ve bakırı 3'e katladı.

ŞİRKETLERİN HİSSELERİ DE UÇTU

Uranyum fiyatlarındaki artış borsada işlem gören şirketlerin hisselerine de yansıdı. Dünyanın en büyük uranyum üreticisi olarak Kazakistan'ı geride bırakması beklenen Kanada'daki uranyum şirketlerinin çoğu son 4 yılda yüzde 400'den fazla artış gösterdi. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde uranyum arayışları süren ve yeni kurulan NexGen Energy adlı madencilik şirketi 2028 yılına kadar satış yapmayı beklememesine rağmen şirketin piyasa değeri neredeyse 4 milyar dolara ulaştı. Şirketin piyasa değerinin artmasında Saskatchewan'ın Athabasca Havzası'ndaki toprakların mineral oranının yüksekliği etkili oluyor. Toprak o kadar çok mineralle dolu ki, NexGen'inki de dahil olmak üzere bazı madenlerde uranyumun satılmadan önce seyreltilmesi gerekiyor. Toronto'daki Scotiabank'ta madencilik analisti olan Orest Wowkodaw'un tahminine göre NexGen madeni tüm küresel arzın yüzde 13'ünü oluşturacak.

ARZ- TALEP DENGESİZLİĞİ CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Uranyum işinin cazibesinin büyük bir kısmı arz ve talebin dengesiz olmasından kaynaklanıyor. Çin, Hindistan, Japonya, ABD ve Avrupa'dan metale olan talep, madencilerin topraktan çıkarabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Sektöre veri sağlayan TradeTech'in başkanı Treva Klingbiel'in tahminine göre 2030'lara kadar talep arzı yılda 100 milyon pounddan fazla aşabilir. Rusya'nın izolasyonu ise arz açığını daha da arttırıyor. Avrupa ülkeleri elektrik santrallerinin çoğunu besleyen Rus doğalgazının yerine alternatif yakıtlar bulmak için çabalamakla kalmıyor, aynı zamanda ham ve zenginleştirilmiş uranyum için de Rusya'ya bel bağlamış durumda.

DÜNYA GENELİNDE 61 NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞAA EDİLİYOR

Bugün dünya genelinde 61 nükleer enerji santrali inşa halindeyken yaklaşık 90 tanesi planlama aşamasında ve 300'den fazlası da teklif edilmiş durumda. Hatta yıllar önce kapatılmış olan eski santrallerin yeniden açılması için de bir çaba var. Yeni reaktörler devreye girdikçe, dünyanın ilave uranyum cevherine olan ihtiyacı da artıyor. Ancak bu patlamanın geçmişte olduğu gibi iflas etme riski de bulunuyor.

"TEST ETMEK İÇİN GEREKEN ŞEY ÖLÜMCÜL BİR KAZA"

Nükleer enerjiye yönelik yeni keşfedilen hevesi ciddi bir şekilde test etmek için tek gereken şeyin başka bir ölümcül kaza olduğu belirtiliyor. Diğer bir yandan radyoaktif atıkların nasıl ve nerede bertaraf edileceğine dair soru işaretleri de bir dizi inşa girişiminin önündeki en önemli zayıflık olmaya devam ediyor.

İklim Değişikliği, Nükleer Santral, Ukrayna, Rusya, Gümüş, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 5 yılda yüzde 233 artan uranyum fiyatları, altını da gümüşü de solladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Yolun: Herşey 10 katı oldu bu da haber mi.1 top dondurmaya yüzde 800 zam geldi en iyi yatırım o vb 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: biz biliyoruzda yetkililer ne alemde onu bilmiyoruz hani van gölü canavarı vardı ya nereye gittiyse....orada kim ne tespit etti canavar diye ne araştırdı bi bakmak lazım..zaten gölde inci kefelinden başka canlı yaşamıyor... 1 0 Yanıtla

22:15 HSK’dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti HSK'dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:51:54. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yılda yüzde 233 artan uranyum fiyatları, altını da gümüşü de solladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement