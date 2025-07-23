50 yıl sonra bir ilk: Bir saniyenin silinmesi gündemde

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Uluslararası Dünya Dönüşü ve Referans Sistemleri Servisi ile ABD Deniz Gözlemevi verilerine göre 10 Temmuz, yılın en kısa günü oldu. Dünyanın dönüşü 1,36 saniye daha kısa sürdü. Bu kısalma günlük hayatı etkilemiyor ancakGPS, bilgisayar ve iletişim sistemleri için büyük önem taşıyor

Kaliforhiya Üniversitesinden Prof. Duncan Agnew "1972'den bu yana daha hızlı günlere doğru bir eğilim olduğunu ancak bu inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ifade etti.

Ardından şöyle devam eden Agnev, "5 Temmuz 2024'te ölçülen 1.66 milisaniyelik kısalık, atom saatleriyle ölçülen en kısa gün olarak kayıtlara geçti. 1972'den bu yana UTC'ye 27 artık saniye eklendi. Ancak Dünya hızlanmaya devam ederse bu kez bir saniyenin çıkarılması gerekebilir. " dedi.