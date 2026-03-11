8 Mart'a Özel: Kriz Anlarında Dijital Gücün Kadın Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 Mart'a Özel: Kriz Anlarında Dijital Gücün Kadın Lideri

8 Mart\'a Özel: Kriz Anlarında Dijital Gücün Kadın Lideri
11.03.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beklenen Marmara depremi, yalnızca fiziksel altyapıyı değil; vatandaşların sağlık verilerine erişimi, yakınlarına ulaşabilmesi ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gibi kritik dijital süreçleri de tehdit ediyor. Uzmanlara göre afet dönemlerinde dijital sistemlerin ayakta kalması, güçlü teknoloji yatırımlarının yanı sıra kriz senaryolarına göre kurgulanmış proje yönetimi ve deneyimli liderlikle mümkün.

Pandemi ve 6 Şubat depremleri sürecinde ulusal bazda yürütülen en büyük dijital kamu projelerinde görev alan proje yöneticisi Bilgenur Oğuz, bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. IEEE Senior Member ve PMP sertifikasına sahip Oğuz, 15 yılı aşkın deneyimiyle yalnızca projeleri yöneten değil, aynı zamanda kriz dönemlerinde dijital kamu yönetimi yaklaşımına katkı sunan, sektörde "alan şekillendirici" (field shaper) bir isim olarak konumlanıyor.

Yer aldığı projeler arasında, ulusal ölçekte kullanılan sağlık bilişim altyapısının kriz anlarında kesintisiz çalışmasını destekleyen sistemler ve deprem sonrası vatandaşların yakınlarına erişimini kolaylaştıran dijital çözümler bulunuyor. Oğuz'a göre afet zamanlarında projeler olağan kapasitenin dışına çıkar; bu noktada doğru ekip yönetimi, önceliklendirme ve hızlı karar alma mekanizmaları hayati önem taşır.

Kadın bir mühendis ve proje lideri olarak sektördeki konumuna da değinen Oğuz, şunları söylüyor:

"Teknoloji ve kriz yönetimi alanı uzun yıllar erkek egemen bir yapıdaydı. Ancak bugün kadın liderlerin analitik bakış açısı, empati gücü ve çoklu risk yönetimindeki yetkinliği, büyük ölçekli dijital dönüşüm projelerinde fark yaratıyor. Ben yalnızca projeleri teslim etmeyi değil, bu alandaki yönetim kültürünü dönüştürmeyi de sorumluluk olarak görüyorum."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kriz dönemlerinde dijital sistemlerin sürekliliğini sağlayan liderliğin cinsiyetle değil, vizyon ve hazırlıkla ilgili olduğu bir kez daha ortaya konuyor. Uzmanların ortak görüşü net: Dijital altyapılar yalnızca teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir kriz yönetimi kapasitesidir — ve bu kapasitenin inşasında vizyoner liderler belirleyici rol oynar.

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 8 Mart'a Özel: Kriz Anlarında Dijital Gücün Kadın Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır Laricani: Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır
Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul’da AVM gezdi Liverpool oyuncuları Galatasaray maçı öncesi İstanbul'da AVM gezdi
İBB davasında ikinci gün tamamlandı: Duruşmalara bayram arası verilecek İBB davasında ikinci gün tamamlandı: Duruşmalara bayram arası verilecek
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen’e özel koreografi Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

13:33
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?
13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 14:08:41. #.0.4#
SON DAKİKA: 8 Mart'a Özel: Kriz Anlarında Dijital Gücün Kadın Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.