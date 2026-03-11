8 Mart\'a Özel: Kriz Anlarında Dijital Gücün Kadın Lideri

Pandemi ve 6 Şubat depremleri sürecinde ulusal bazda yürütülen en büyük dijital kamu projelerinde görev alan proje yöneticisi Bilgenur Oğuz, bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. IEEE Senior Member ve PMP sertifikasına sahip Oğuz, 15 yılı aşkın deneyimiyle yalnızca projeleri yöneten değil, aynı zamanda kriz dönemlerinde dijital kamu yönetimi yaklaşımına katkı sunan, sektörde "alan şekillendirici" (field shaper) bir isim olarak konumlanıyor.

Yer aldığı projeler arasında, ulusal ölçekte kullanılan sağlık bilişim altyapısının kriz anlarında kesintisiz çalışmasını destekleyen sistemler ve deprem sonrası vatandaşların yakınlarına erişimini kolaylaştıran dijital çözümler bulunuyor. Oğuz'a göre afet zamanlarında projeler olağan kapasitenin dışına çıkar; bu noktada doğru ekip yönetimi, önceliklendirme ve hızlı karar alma mekanizmaları hayati önem taşır.

Kadın bir mühendis ve proje lideri olarak sektördeki konumuna da değinen Oğuz, şunları söylüyor:

"Teknoloji ve kriz yönetimi alanı uzun yıllar erkek egemen bir yapıdaydı. Ancak bugün kadın liderlerin analitik bakış açısı, empati gücü ve çoklu risk yönetimindeki yetkinliği, büyük ölçekli dijital dönüşüm projelerinde fark yaratıyor. Ben yalnızca projeleri teslim etmeyi değil, bu alandaki yönetim kültürünü dönüştürmeyi de sorumluluk olarak görüyorum."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kriz dönemlerinde dijital sistemlerin sürekliliğini sağlayan liderliğin cinsiyetle değil, vizyon ve hazırlıkla ilgili olduğu bir kez daha ortaya konuyor. Uzmanların ortak görüşü net: Dijital altyapılar yalnızca teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir kriz yönetimi kapasitesidir — ve bu kapasitenin inşasında vizyoner liderler belirleyici rol oynar.