AB'den ÇİN'e misilleme! Savaş çok fena kızışacak - Son Dakika
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Teknoloji

AB'den ÇİN'e misilleme! Savaş çok fena kızışacak

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Çin, ülkesinde üretim yapmak isteyen firmaların teknoloji transferi yapmasını istiyordu. Avrupa Birliği, Çin'e karşı misillemede bulundu. Brüksel yönetimi, Çin'den gelen düşük maliyetli ithalatın etkilerini azaltmak amacıyla yeni bir ticaret stratejisi hazırlıyor. Gelişme Trump'ın ikinci döneminde Batılı ülkeler ile Çin arasındaki ekonomik savaşın yeni dönemde daha da kızışacağı yorumlarına sebep oldu.

21.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:45
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Avrupa medyasında yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin Çinli şirketleri AB sübvansiyonları karşılığında Avrupa işletmelerine teknoloji transfer etmeye zorlamayı planladığını bildirdi.

Aralık ayında, Avrupa'daki batarya üretimini desteklemek amacıyla 1 milyar euro'luk bir hibe programı başlatılacak. Bu program, Çinli firmalar için teknoloji transferi ve Avrupa'da yerel üretim şartlarını içeren yeni kriterleri de beraberinde getirecek. AB yetkilileri, bu pilot uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer yeşil teknoloji sektörlerine de genişletilebileceğini belirtiyor.

ÇİN'E MİSİLLEME

Geçmişte Çin, ülkesinde üretim yapmak isteyen firmaların teknoloji transferi yapmasını istiyordu. Şimdi ise AB, Çinli şirketlerin teknoloji bilgi birikimini aktarmasını istiyor. Brüksel yönetiminin bu kararı Çin'in daha önceki adımına misilleme olarak değerlendirilirken, Trump'ın önceki dönem Çin'e karşı yürüttüğü amansız ticaret savaşının yeni dönemde de devam edeceğinin sinyali olarak algılandı.

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Son Dakika Teknoloji AB'den ÇİN'e misilleme! Savaş çok fena kızışacak - Son Dakika

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