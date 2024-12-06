ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi - Son Dakika
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Teknoloji

ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi

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ABD'de federal mahkeme, TikTok'un ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin yasaları onayladı. Üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, TikTok'un Çinli ana şirketinin popüler sosyal medya uygulamasını satmasını veya yasaklanarak erişime kapatılmasını gerektiren yasadan yana oy kullandı.

06.12.2024 21:57  Güncelleme: 22:04
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ABD'de federal mahkeme, Çinli soysal medya platformu TikTok'un, ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasanın önünü açtı.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını verdi. Üç yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, TikTok'un Çinli ana şirketinin popüler sosyal medya uygulamasını satmasını veya yasaklanarak erişime kapatılmasını gerektiren yasadan yana oy kullandı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI OLDUĞU İDDİALARI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Mahkeme heyeti, TikTok'un, yasaklamanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğu iddiasına karşı çıkarak, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti. Bu nedenlerle başvuru reddedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın yürürlüğe gireceği 19 Ocak 2025'e kadar TikTok'un elden çıkarılması gerektiği, aksi takdirde ABD'de kullanılamayacağına işaret edilen kararda, satılması sürecinde gelişmelere bağlı olarak Başkan Joe Biden'ın yasaklamaya karşı 90 günlük uzatma verebileceği de hatırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi geçen yıl, Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen bir yasa tasarısı, Başkan Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi TikTok'a, 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu. TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.

Biden'ın, satış sürecine girmesi halinde TikTok'un yasaklanmasını 90 gün daha erteleme yetkisi bulunuyor.

ABD kararını verdi: Tiktok\'un yasaklanması artık an meselesi

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Son Dakika Teknoloji ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet İsmaİloğlu:
    Türkiye’de yasaklansa İşsizlik %50 artar isyan başlar yürüyüşler başlar 8 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bırakın şu Amerikayı her alanda dünyaya hüketmenin derdin de onlar...Facebookla ,instgramıda yasaklayın...Her gün milleti dolandırma amaçlı reklamlara izin veriyor.Ona kim dur diyecek...Türkiye bu konuda uyuyor ,zaten.. 6 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    tiktok kapansa ünlü dilenciler nasıl geçinecek 3 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    dünyanın başına bela et sonra kendin kapat 0 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    verileri toplayan en büyük uygulama whatsapp tir whatsap ta amerika ürünüdür her gece 2 de telefonunuza bakın yedekleme yi kapatsanız bile whatsap kendi kendine yedek alıp sisteme gonderi yapar tiktok laf atıp hedef şaşırtıyor 1 0 Yanıtla
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