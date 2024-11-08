ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor

Geniş Video İzle

Detroit şehri, PayPal aracılığıyla kripto para ile vergi ve harç ödemelerini kabul eden ABD'nin en kalabalık şehri olmaya hazırlanıyor. 630 bin nüfuslu şehirde 2025 yılının ortasında başlayacak uygulama, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan vatandaşlar için yeni ödeme seçenekleri sunacak. Belediye yönetimi, Blockchain teknolojisinin şeffaflık ve güvenlik avantajlarından yararlanarak kamu hizmetlerini modernleştirmeyi hedefliyor.

08.11.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan, şehrin teknoloji dostu vizyonunu güçlendiren yeni bir adımı hayata geçiriyor. Colorado, Utah ve Louisiana eyaletlerinin ardından Detroit'in bu kararı, kripto paraların kamu ödemelerinde yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Şehir yönetimi, Blockchain teknolojisinin sivil uygulamaları için girişimcileri yenilikçi projelerle başvurmaya davet ediyor.

Detroit Kripto Para ile Vergi Tahsilatına Başlıyor

Detroit Belediyesi'nin son hamlesi, teknolojik yenilikleri kamu hizmetlerine entegre etme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefleyen proje, özellikle geleneksel bankacılık sistemine erişimi kısıtlı olan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunuyor.

Hazinedar Nikhil Patel, sistemin 2025 yılı ortasında devreye gireceğini belirtti. Şehir yönetimi, PayPal'ın güvenli platformu üzerinden gerçekleştirilecek ödemelerin, vatandaşlar için kolay ve erişilebilir bir deneyim sunmasını hedefliyor.

Detroit'in bu kararı, hâlihazırda kripto para ödemelerini kabul eden Williston, North Dakota ve Miami Lakes, Florida gibi daha küçük şehirlerin izlediği yolu genişletiyor. Teknoloji odaklı bu yaklaşım, şehrin girişimcilik ve ekonomik fırsat direktörlüğünün Blockchain tabanlı projelere verdiği destekle güçleniyor.

Belediye yönetimi, veri güvenliğini artırmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için Blockchain teknolojisinin potansiyelinden yararlanmayı planlıyor. Bu kapsamda şehir, Blockchain girişimcilerini yenilikçi projeler geliştirmeye teşvik ediyor.

ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor

Kripto Para, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 CHP’li vekilden Esenyurt’taki polislere: Öcalan TBMM’ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi CHP'li vekilden Esenyurt'taki polislere: Öcalan TBMM'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?
17:12 Elazığ’da 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 18:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.