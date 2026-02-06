Afet anlarında iletişim kopmasın! Verum Messenger resmen tanıtıldı

Günümüzde internetin tamamen kesildiği ya da ciddi biçimde aksadığı afetler ve olağanüstü durumlarda iletişimin kopması en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkarken, bu soruna çözüm sunmayı hedefleyen önemli bir adım atıldı.

İnternete ve merkezi altyapılara ihtiyaç duymadan çalıştığı belirtilen Verum Messenger, kriz anlarında iletişimin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan yeni nesil bir mesajlaşma platformu olarak tanıtıldı. Dijital iletişim alanında dikkat çeken yeni bir platform kamuoyuna tanıtıldı.

İNTERNET BAĞLANTISINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Verum Messenger, geliştiricilerinin açıklamasına göre, internet bağlantısına ve merkezi sunuculara ihtiyaç duymadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor.Verum Messenger'ın temelinde, kullanıcıların cihazlarının doğrudan birbirine bağlandığı merkeziyetsiz bir eşler arası (peer-to-peer) mimari yer alıyor.

Bu yapıda herhangi bir bulut servisi, SIM kart, GSM altyapısı ya da küresel internet ağı kullanılmıyor. İletişim ağı, uygulamayı kullanan cihazların birbirine bağlanmasıyla oluşuyor.Verum Messenger, internetin olmadığı, kısıtlı olduğu veya tamamen kapatıldığı durumlarda bile; karada, denizde ve havada, günün her saatinde insanları birbirine bağlıyor.Yapılan açıklamada, uygulamanın internetin olmadığı, kısıtlandığı veya tamamen kapatıldığı durumlarda da çalışabildiği vurgulanırken Verum Messenger'ın; uzak bölgelerde, seyahat sırasında, denizde ve havada, ayrıca acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Geleneksel mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak Verum Messenger'da merkezi bir kontrol noktası bulunmuyor. Ağın sürekliliği, kullanıcıların aktif katılımıyla sağlanıyor. Bu yaklaşım, platformu altyapı kesintilerine ve dış müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

DOĞRUDAN BAĞLANTI İMKANI

