Afet anlarında iletişim kopmasın! Verum Messenger resmen tanıtıldı

06.02.2026 15:03
İnternet kesintileri, afetler ve olağanüstü durumlarda iletişimin tamamen kopmasının önüne geçmeyi hedefleyen Verum Messenger, merkezi sunuculara ve internet altyapısına ihtiyaç duymadan çalışan yapısıyla yeni bir iletişim modeli sunuyor.

Günümüzde internetin tamamen kesildiği ya da ciddi biçimde aksadığı afetler ve olağanüstü durumlarda iletişimin kopması en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkarken, bu soruna çözüm sunmayı hedefleyen önemli bir adım atıldı.

İnternete ve merkezi altyapılara ihtiyaç duymadan çalıştığı belirtilen Verum Messenger, kriz anlarında iletişimin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan yeni nesil bir mesajlaşma platformu olarak tanıtıldı. Dijital iletişim alanında dikkat çeken yeni bir platform kamuoyuna tanıtıldı.

İNTERNET BAĞLANTISINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Verum Messenger, geliştiricilerinin açıklamasına göre, internet bağlantısına ve merkezi sunuculara ihtiyaç duymadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor.Verum Messenger'ın temelinde, kullanıcıların cihazlarının doğrudan birbirine bağlandığı merkeziyetsiz bir eşler arası (peer-to-peer) mimari yer alıyor.

Bu yapıda herhangi bir bulut servisi, SIM kart, GSM altyapısı ya da küresel internet ağı kullanılmıyor. İletişim ağı, uygulamayı kullanan cihazların birbirine bağlanmasıyla oluşuyor.Verum Messenger, internetin olmadığı, kısıtlı olduğu veya tamamen kapatıldığı durumlarda bile; karada, denizde ve havada, günün her saatinde insanları birbirine bağlıyor.Yapılan açıklamada, uygulamanın internetin olmadığı, kısıtlandığı veya tamamen kapatıldığı durumlarda da çalışabildiği vurgulanırken Verum Messenger'ın; uzak bölgelerde, seyahat sırasında, denizde ve havada, ayrıca acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Geleneksel mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak Verum Messenger'da merkezi bir kontrol noktası bulunmuyor. Ağın sürekliliği, kullanıcıların aktif katılımıyla sağlanıyor. Bu yaklaşım, platformu altyapı kesintilerine ve dış müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

DOĞRUDAN BAĞLANTI İMKANI

Platformun temelinde, kullanıcıların birbirleriyle doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan merkeziyetsiz bir mimari bulunur. Bu modelde tek bir kontrol noktası yoktur; ağ, iletişimin katılımcıları tarafından oluşturulur. Verum Messenger, geleneksel uygulamaların erişilemediği yerlerde çalışır: uzak bölgelerde, seyahatlerde, denizde ve havada, ayrıca bağlantı kesintileri veya devre dışı bırakmalar sırasında. Bu proje, iletişimin altyapıya değil insanlara ait olduğu yeni bir dijital özgürlük çağını başlatıyor.

