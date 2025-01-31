Afyon'da Akıllı Trafik Yönlendirme Uygulaması Devreye Alındı - Son Dakika
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Teknoloji

Afyon'da Akıllı Trafik Yönlendirme Uygulaması Devreye Alındı

Afyon\'da Akıllı Trafik Yönlendirme Uygulaması Devreye Alındı

Afyonkarahisar Belediyesi, şehir içi ulaşımın daha kolay hale gelmesi için akıllı trafik yönlendirme uygulamasını başlattı. Atatürk Bulvarı'ndaki yaya üst geçitte bulunan dijital ekranda, anlık trafik bilgileri sürücülere sunuluyor. Bluetooth sensörler aracılığıyla trafik yoğunluğu ve varış süreleri hakkında bilgi veren sistem, en uygun rotayı belirlemeye yardımcı olacak.

31.01.2025 11:41
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Afyonkarahisar Belediyemiz, şehir içi ulaşımın daha kolay hale gelmesi için akıllı çözümleri uygulamaya başladı.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya üst geçidindeki dijital ekran, Maliye Kavşağı-İstasyon Kavşağı-Jandarma Kavşağı güzergahında üzerinde anlık trafik bilgilerini sürücülere sunan akıllı bir sisteme dönüştürüldü.

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU EKRANDA GÖRÜNTÜLENECEK

Bluetooth sensörler aracılığıyla sürücülere anlık trafik yoğunluğu ve varış süreleri hakkında bilgi veren sistem, fuar alanı ve pazar yeri konumu bitiş noktası olarak belirlenerek alternatif güzergâhlar arasında en uygun rotayı belirlemeye yardımcı olacak.

TRAFİK KONTROL MERKEZİ'MİZDEN ANLIK YÖNETİM

Sistem, belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi (TKM) tarafından yönetiliyor. TKM sayesinde güzergâh bilgileri güncellenerek, farklı lokasyonlar için de anlık trafik yoğunluğu sürücülere aktarılabilecek.

"TRAFİK AKIŞINI DAHA VERİMLİ HALE GETİRİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Şehir içi trafiği daha akıcı hale getirmek ve vatandaşlarımızın yolculuklarını daha planlı yapmalarını sağlamak için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz. Video Mesaj Sistemi sayesinde sürücülerimize alternatif güzergâh önerileri sunarak, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Belediyemiz, trafik akışını iyileştirmek için çalışmalarına devam edecek." dedi.

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Son Dakika Teknoloji Afyon'da Akıllı Trafik Yönlendirme Uygulaması Devreye Alındı - Son Dakika

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