AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi - Son Dakika
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Teknoloji

AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi

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AK Parti'nin sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından 'kripto para' ve 'Elon Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapıldı. Paylaşım kısa süre içerisinde silindi.

29.01.2025 23:01  Güncelleme: 23:22
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AK Parti'nin sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

KRİPTO PARA BİLGİSİ PAYLAŞILDI

3,5 milyon takipçili hesaptan yapılan paylaşımda Tesla ile SpaceX'in CEO'su ve X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili bilgi paylaşıldı.

AK Parti'nin resmi hesabı hacklendi mi?

LİNK DE VERİLDİ

X üzerinden token ön satışı yapıldığı öne sürülen paylaşımda "katılmak için" link de verildi.

KISA SÜREDE SİLİNDİ

Öte yandan, söz konusu gönderi kısa süre içerisinde silindi.

AK Parti\'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi

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Son Dakika Teknoloji AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Batu Gun:
    milleti fakirlestir yandaslari zenginlestir. tesekkurler akp 188 200 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu nir suçtur YÖK’mü yürekli bir Cumhuriyet savcısı dava açabilir ama nerde o cesaret. Ülke fetonun savcı ve hakemlerine emanet onlarda Akp ye yarıyor 33 52 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Bir keresindede gece yarısı dolar satışı yapmışlardı sabahında devilasyon olmuştu onlara her şey serbest. 15 40 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Ya ülke yönetenleri ülkeyi iyicene alt üst etmeye calısıyor yayınladıgınız haberlere bakın bile.. bu kadar taraf oldugunuzu bilmiyordum.. 30 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi - Son Dakika
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