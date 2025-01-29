AK Parti'nin sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
3,5 milyon takipçili hesaptan yapılan paylaşımda Tesla ile SpaceX'in CEO'su ve X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili bilgi paylaşıldı.
X üzerinden token ön satışı yapıldığı öne sürülen paylaşımda "katılmak için" link de verildi.
Öte yandan, söz konusu gönderi kısa süre içerisinde silindi.
Son Dakika › Teknoloji › AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)