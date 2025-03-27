Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek - Son Dakika
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Teknoloji

Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Teknolojik aletlerle ilgili yapılacak yeni düzenlemeyle, cep telefonları ve tabletlerin yedek parçalarına en az 7 yıl garanti verilecek ve cihazların 45 düşmeye karşı dayanıklı olması zorunlu olacak. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu adım, sürdürülebilir teknolojiye geçişte önemli bir rol oynayacak.

27.03.2025 14:58
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler başta olmak üzere teknolojik cihazlar için yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı ile cihazların daha çevre dostu ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni düzenlemede; telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların piyasadan kalkmasının ardından üretici firmalar, bu ürünlerin yedek parçalarını en az 7 yıl boyunca sağlamaya devam etmek zorunda olacak. Böylece cihazların ömrü uzatılarak hem tüketicilere uzun vadeli kullanım imkânı sunulacak hem de elektronik atıkların azaltılması sağlanacak.

ZORUNLU SIFIRLAMA YAZILIMI GELİYOR

Özellikle ikinci el cihaz piyasasında güvenliği artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, tüm kişisel bilgilerin kalıcı olarak silinmesini sağlayan bir sıfırlama yazılımı zorunlu hale getirilecek. Bu sayede, cihazlarını elden çıkarmak isteyen kullanıcıların verileri güvenli bir şekilde temizlenebilecek.

CİHAZLAR DAHA DAYANIKLI OLACAK

Yeni standartlar çerçevesinde, akıllı telefon ve tabletler belirli dayanıklılık testlerinden geçmek zorunda olacak. Cihazların kılıf veya koruyucu aksesuarlar olmadan en az 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca ekran çizilmelerine karşı belli bir sertlik seviyesinin altına düşmeyecek ve yabancı cisimlerin girişine, su sıçramalarına karşı daha dirençli hale getirilecek.

GÜNCELLEME POLİTİKALARINA YENİ ŞARTLAR

İmalatçı ve ithalatçılar için işletim sistemi güncellemeleri konusunda da bazı yükümlülükler getirilecek. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzun süreli yazılım desteği sunulması gerekecek. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, hem tüketicilerin haklarını koruyacak hem de elektronik cihazların çevre dostu olmasını sağlayacak.

Akıllı Telefon, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yobaz deşen:
    telefondan alınan soygun vergisi ne olacak onu söyleyin bademler 61 11 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Tesbiti nasıl yapılacak 45 düşmenin. kılıfla mı düştü kılıfsz mı düştü. ölçülebilir şeyler ile gelin 28 5 Yanıtla
  • 67yy4319:
    badem bıyığınızı swveyim 27 6 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    boş boş konuşup durun siz, 45 miş,çizilmeymiş. sen onu bunu bırak taş atıp kolun yorulmuyo bu vergi neyin nesi 24 2 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bunu yasa olarak tasarlayan beyni Gerçekten açıp incelemek isterdim :) 16 1 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Planlı eskitme yapan firmalar bunu mu uygulayacak. Eskiden dayanaklı tüketim ürünleri 10-20 yıl kullanılırdı. Şimdi iğneden ipliğe herşey garanti sonu çöp oluyor. 15 0 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    bademciklerim yurtdışı kayıt vergisi soygunları bi kulak ver bi zahmet biz kaçak telefon ve kaçak imei kullanmaya devam ke %10 vergi istiyorsan eyvallah deriz ama %25 ile cihaz maliyetini iki katı üstü vergi istiyorsan bilin ki soyguncusun... 7 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    TELEFONUM KIRILSIN BOŞVER DE ÖNCEDEN TAKSİTLE ALABİLİYORDUK...ŞİMDİ ÖYLE BİŞEY YOK...KREDİ KARTINA TAKSİTLENE GELSİN 3 0 Yanıtla
  • Murat:
    gelde bunu reeder a anlat:)) 0 0 Yanıtla
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