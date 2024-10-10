Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) otomobil, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başlamıştı. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Togg yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.
Yaşanan olayın ardından Togg tarafından yapılan açıklamada "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.
Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer almıştı.
Togg'un T10X modeli yangın yüzünden hurda yığınına dönerken yapılan incelemede aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.
Son Dakika › Teknoloji › Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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