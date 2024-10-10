Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başlamıştı. Yetkililer yangının bataryadan kaynaklanmadığını ve detaylı inceleme başlatıldığını açıklarken gerçek kısa sürede anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

10.10.2024 23:47
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) otomobil, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasındayken alev alev yanmaya başlamıştı. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Togg yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve detaylı inceleme başlatıldığı belirtilmişti.

TOGG'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından Togg tarafından yapılan açıklamada "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

"YANGININ BATARYADAN KAYNAKLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer almıştı.

Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Togg'un T10X modeli yangın yüzünden hurda yığınına dönerken yapılan incelemede aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Alev topuna dönen Togg\'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı

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Son Dakika Teknoloji Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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