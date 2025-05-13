Alışverişte süper cashback dönemi başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Alışverişte süper cashback dönemi başlıyor

Alışverişte süper cashback dönemi başlıyor

Yerli fintech şirketi Alışverişlio'nun yeni cashback ürünü, markaların uzun süren anlaşmalar ve entegrasyonlar yerine tek tıkla yüzlerce marka entegrasyonunu imkanı sunuyor. Alışverişlio CEO'su?Mahmut?Erol yaptığı açıklamada "Markalar artık aylar süren pazarlıklar yerine tek bir tıkla kazandıran bir ekosistemin parçası oluyor." dedi.

13.05.2025 18:07
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Fintech dünyasının yeni oyuncusu Alışverişlio, kurumlara sunduğu "tek entegrasyonla yüzlerce marka" modeliyle cashback altyapısında yeni bir standart belirliyor. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarıyla yapılan anlaşmaları sayesinde şirketler, uzun süren sözleşme ve entegrasyon süreçlerini geride bırakıp ciddi zaman ve para tasarrufu elde ediyor.

Mahmut?Erol, "Bugün bir kurumun büyük markalarla ayrı ayrı cashback anlaşmaları yapması aylar süren operasyonel yük ve yüksek maliyet anlamına geliyor. Biz Alışverişlio olarak bu pazarlık masalarını tek bir API çağrısına indirdik; entegrasyonu tamamlayan her şirket yüzlerce markada anında cashback sunabilen bir süper sadakat motoruna kavuşuyor," diyerek çözümün değerini özetliyor.

Alışverişlio'nun white-label yaklaşımı, bankalardan fintech'lere, perakende devlerinden hizmet şirketlerine kadar her kuruma kendi markası altında kazandıran kampanyalar tasarlama özgürlüğü veriyor. Tek sözleşmeyle erişilen kapsamlı marka ağı, parçalı sadakat deneyimlerini merkezi, analitik destekli bir yapıya dönüştürüyor; gerçek zamanlı veri akışı sayesinde kampanyalar dakikalar içinde kurgulanıp anında optimize edilebiliyor.

Platform, yalnızca cashback hizmetiyle sınırlı kalmayıp dijital kart, ön ödemeli cüzdan ve QR ödemeleri gibi uçtan uca finansal çözümleri de aynı çatı altında sunuyor. Böylece şirketler, müşterinin alışveriş anından ödül kullanımına kadar tüm temas noktalarında pürüzsüz ve kazandıran bir deneyim sağlayarak sadakati kalıcı gelire dönüştürüyor.

"ULUSLARARASI SADAKAT ÇAĞINI BAŞLATACAĞIZ"

Sınır Ötesi Cashback Ağı projelerini 2027'ye kadar bitirmeyi planladıklarını söyleyen Mahmut Erol, "Alışverişlio'nun çok dövizli ve gerçek zamanlı FX motoruyla desteklenecek ağı, Türkiye'deki bir kullanıcının Londra'da yaptığı alışverişten anında TL cinsinden geri ödeme almasını, aynı cashback bakiyesini Berlin'deki bir e-ticaret sitesinde harcamasını mümkün kılacak. Alışverişlio markalar için, global anlaşmaları sayesinde, çapraz ülke ekosistemlerini aynı API üzerinden, çoklu para birimi, yerel vergi uyumu ve yapay zekâ destekli fiyat optimizasyonunu sunarak gerçek anlamda bir sadakat evreni sunacak. Küresel e-ticaret hacmi trilyon dolarlarla ölçülürken sadakati ülke sınırlarında tutmak sürdürülebilir değil. Biz markaların cashback tekliflerini döviz kuru, vergi ve regülasyon bariyerleri olmaksızın tek platformda buluşturarak uluslararası sadakat çağını başlatacağız" ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞLİO HAKKINDA

Alışverişlio, kurumlara dijital finansal çözümler sunan yenilikçi bir fintech platformudur. Ön ödemeli cüzdan altyapısı, markaya özel kart sistemleri ve entegre cashback mekanizmaları ile kurumların dijital cüzdan teknolojilerine kolayca adapte olmasını sağlar. B2B odaklı yapısıyla Alışverişlio; perakendeden hizmet sektörüne kadar her alanda faaliyet gösteren markalara, müşteri sadakati ve çalışan memnuniyetini artıracak uçtan uca cüzdan çözümleri sunar. Finansal teknolojilerde sürdürülebilir değer üretmeyi hedefleyen Alışverişlio, kurumların kendi dijital finans ekosistemlerini kurmalarını mümkün kılar.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Alışverişte süper cashback dönemi başlıyor - Son Dakika

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