Amerikan Finans ve Teknoloji Devleri TikTok'u Satın Almak İçin Milyar Dolarlık Teklifler Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Amerikan Finans ve Teknoloji Devleri TikTok'u Satın Almak İçin Milyar Dolarlık Teklifler Üzerinde Çalışıyor

Amerikan finans ve teknoloji devleri, Başkan Joe Biden'ın Çinli sahiplerine uygulamayı satma zorunluluğu getiren yasayı imzalamasının ardından TikTok'u satın almak için milyar dolarlık teklifler üzerinde çalışıyorlar. Ancak TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'ten alınıp Amerikan mülkiyetine geçirilmesi kolay olmayacak. Alıcıların milyarlarca dolar toplaması gerekecek ve herhangi bir alıcının, özellikle Federal Ticaret Komisyonu gibi düzenleyiciler tarafından incelenmesi gerekecek.

25.04.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan finans ve teknoloji devleri, Başkan Joe Biden'ın Çinli sahiplerine uygulamayı satma zorunluluğu getiren yasayı imzalamasının ardından TikTok'u satın almak için milyar dolarlık teklifler üzerinde çalışıyorlar.

Bu kişiler arasında, uygulamayı satın almak istediğini açıkça dile getiren eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin de bulunuyor. Adaylar arasında eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick ve Pershing Square Başkanı Bill Ackman gibi isimler yer almakta. Hatta "Shark Tank" yıldızı Kevin O'Leary de TikTok'u satın almak istediğini belirtti.

Ancak TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'ten alınıp Amerikan mülkiyetine geçirilmesi kolay olmayacak. ByteDance, bir yıl içinde TikTok'u devretmek zorunda ya da uygulama tamamen yasaklanacak. Çin Ticaret Bakanlığı, herhangi bir satışın onaylanması gerektiğini ve ByteDance'ten TikTok'un devrinin onaylanmasına karşı çıktığını belirtti.

Alıcıların, kullanıcıları saatlerce uygulamada tutan algoritmaya erişim sağlamaları beklenmiyor. Bu durum, potansiyel bir alıcının sadece marka adı ve kullanıcı tabanını alacağı ve teknolojiyi sıfırdan yeniden kurması gerektiği anlamına gelir.

Alıcıların milyarlarca dolar toplaması gerekecek. TikTok'un maddi değeri bilinmiyor ancak bazı analistler, 100 milyar doların üzerinde tahmin ediyorlar. ByteDance geçen yıl 220 milyar dolar değerindeydi.

Herhangi bir alıcının, özellikle Federal Ticaret Komisyonu gibi düzenleyiciler tarafından incelenmesi gerekecek. Bu durum, teknik uzmanlığa sahip ve büyük bir maliyeti karşılayabilecek Mark Zuckerberg'in Meta'sını ve Tim Cook'un Apple'ını potansiyel olarak dışlar.

Antitröst uzmanlarına göre, bu şirketler zaten antitröst incelemesi altında oldukları için bir satın alma çok sorunlu olurdu.

Joe Biden, Hukuk, Teknoloji, İş Dünyası, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Amerikan Finans ve Teknoloji Devleri TikTok'u Satın Almak İçin Milyar Dolarlık Teklifler Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:36 Belediye Başkanı Aydar’dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikan Finans ve Teknoloji Devleri TikTok'u Satın Almak İçin Milyar Dolarlık Teklifler Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement