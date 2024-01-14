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Android İşletim Sistemi Güncelleme Desteği Artıyor - Son Dakika
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Android İşletim Sistemi Güncelleme Desteği Artıyor

Apple, uzun süredir zirvede olduğu güncelleme liderliğini kaybetmeye başladı. Google ve Samsung başta olmak üzere Android üreticileri, işletim sistemi güncelleme desteği için iyileştirme yapıyor. iPhone serisi, uzun süredir ortalama 6 yıl güncelleme desteği sayesinde diğer akıllı telefon üreticilerini geride bırakarak lider olmayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda Huawei, işletim sistemi güncelleme desteğini 6 yıla çıkaracağını açıkladı. HarmonyOS kullanıcıları, 6 yıl boyunca ana işletim sistemi güncellemelerini kurabilecek. Google Pixel serisi ise 7 yıl işletim sistemi güncellemesiyle en uzun desteğe sahip akıllı telefon olarak biliniyor. Samsung'un da 7 yıl güncelleme desteği sunmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon satın alırken güncelleme desteğine dikkat ediyor musunuz?

Android İşletim Sistemi Güncelleme Desteği Artıyor
14.01.2024 - 18:32,
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Apple, uzun süredir zirvede olduğu güncelleme liderliğini kaybetmeye başladı. Google ve Samsung başta olmak üzere Android üreticileri, işletim sistemi güncelleme desteği için iyileştirme yapıyor. İşte detaylar…

Android işletim sistemi güncelleme desteği artıyor

Akıllı telefonlarda satın alma oranını belirleyen en büyük etkenlerden biri şüphesiz güncelleme desteği. iPhone serisi, uzun süredir ortalama 6 yıl güncelleme desteği sayesinde diğer akıllı telefon üreticilerini geride bırakarak lider olmayı başardı.

Android <a class='keyword-sd' href='/isletim-sistemi/' title='İşletim Sistemi'>İşletim Sistemi</a> Güncelleme Desteği Artıyor

Geçtiğimiz yıllarda Huawei, işletim sistemi güncelleme desteğini 6 yıla çıkaracağını açıkladı. HarmonyOS kullanıcıları, 6 yıl boyunca ana işletim sistemi güncellemelerini kurabilecek.

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Google, hem işletim sistemini hem de kendi akıllı telefonlarını üreten şirketler arasında yer alıyor. Saf Android deneyimi sunan Google Pixel serisi, 7 yıl işletim sistemi güncellemesiyle şu an en uzun desteğe sahip akıllı telefon olarak biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sızıntılara göre Samsung, tıpkı Google gibi 7 yıl güncelleme desteği sunmaya başlayacak. Analistler, Samsung'un 7 yıl güncelleme desteğini sadece amiral gemisi modellerde sunacağını tahmin ediyor.

Tüm akıllı telefon üreticilerin güncelleme destek süreleri ise şu şekilde:

Samsung: 7 yıl

Google: 7 yıl

Huawei: 6 yıl

Apple: 6 yıl

OnePlus: 4 yıl

Xiaomi: 4 yıl

Motorola: 3 yıl

Sony: 2 yıl

Asus: 2 yıl

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon satın alırken güncelleme desteğine dikkat ediyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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