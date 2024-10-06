Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Teknoloji

Avrupa Ligi\'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu

Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında buluşan sapkınların yaptıkları kan dondurdu. Discord'daki sapkınlar, Sur canisi Semih Çelik'in vahşetine destek verip kız çocuklarını tuzaklarına düşürerek cinsel istismarda bulundular. Kız çocuklarını ailelerine söylemekle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan Discord sapkınlarının eylemleri bunlarla da sınırlı kalmadı.

X'de yayılan görüntülerde erkekler tarafından zorbalanan kız çocukları, Sur canisi Semih Çelik'in evindeki çizimleri anımsatan 'İnsan eti nasıl kesilir?' şeklinde videolar da mevcut.

Öte yandan Discord'daki başka bir yayıncı da, çocuklara şantaj yaptıkları için ifşa olunca tehditler savurduğu bir yayın açtı ve o yayında kullanılan ifadeler ise dehşete düşürdü.

Yayında, "Paramızı şantaj yaparak kazanmamız birilerine çok koymuş. Bir Allahın kulu bize bir şey yapamaz" ifadeleri kullanıldı. Diğer bir yayında ise "Kralı gelsin bu işe devam edeceğiz. Şantaj ile paramızı kazanıyoruz. İnsanlara kendini kestirdik diye bunlar oldu" ifadeleri yer aldı.

AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI KORUYUN

Discord'daki rezilliklerin peş peşe ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na şikayet yağdırdı ve Discord'un kapatılması talep edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısının da rezil görüntüleri paylaşarak ailelere çağrıda bulunduğu görüldü.