Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler - Son Dakika
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Teknoloji

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

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Popüler uygulama Discord'da Sur canisi Semih Çelik'e destek verdiler, ölen genç kızlar hakkında iğrenç mesajlar paylaştılar. Rezaletin yaşandığı adres Discord'daki skandallar bunlarla sınırlı değil. İşte kapatılması için binlerce çağrı gelen ve ailelerin art arda uyarıldığı Discord uygulamasındaki rezil paylaşımlar.

06.10.2024 20:31  Güncelleme: 21:24
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Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında buluşan sapkınların yaptıkları kan dondurdu. Discord'daki sapkınlar, Sur canisi Semih Çelik'in vahşetine destek verip kız çocuklarını tuzaklarına düşürerek cinsel istismarda bulundular. Kız çocuklarını ailelerine söylemekle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan Discord sapkınlarının eylemleri bunlarla da sınırlı kalmadı.

X'de yayılan görüntülerde erkekler tarafından zorbalanan kız çocukları, Sur canisi Semih Çelik'in evindeki çizimleri anımsatan 'İnsan eti nasıl kesilir?' şeklinde videolar da mevcut.

Öte yandan Discord'daki başka bir yayıncı da, çocuklara şantaj yaptıkları için ifşa olunca tehditler savurduğu bir yayın açtı ve o yayında kullanılan ifadeler ise dehşete düşürdü.

Yayında, "Paramızı şantaj yaparak kazanmamız birilerine çok koymuş. Bir Allahın kulu bize bir şey yapamaz" ifadeleri kullanıldı. Diğer bir yayında ise "Kralı gelsin bu işe devam edeceğiz. Şantaj ile paramızı kazanıyoruz. İnsanlara kendini kestirdik diye bunlar oldu" ifadeleri yer aldı.

AİLELERE ÇAĞRI: ÇOCUKLARINIZI KORUYUN

Discord'daki rezilliklerin peş peşe ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na şikayet yağdırdı ve Discord'un kapatılması talep edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısının da rezil görüntüleri paylaşarak ailelere çağrıda bulunduğu görüldü.

Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Semih Çelik, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Sur, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Alper Çelik:
    İnternet ortamı ipini kaçıran denetimsiz bir mecra haline geldi. 96 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yasaklayın bu uygulamayı olmuyormu 82 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu ekrandakini bana verin 10 dakika sonra yüzüne bakın ne halde olduğunu göreceksiniz bana teşekkür etmek için sıraya gireceksiniz 73 2 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    İlk okuldan itibaren her okulda Piskoloji bölümü oluşturulmalı. 44 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    İnternet için ailelerin belli bir eğitim seviyesinde olması şart herkesin interneti kullanması yanlış bence 39 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Devlet devletse bu oc larını bulur 39 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Bu kansızları bulun.. 37 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    ulan nasil bi doneme denk geldik, bi b×k anlamiyorum 35 1 Yanıtla
  • Tülay Ogür:
    yaptığınız pisliği maske takarak savunmanız allah sonumuzu hayır etsin. 33 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    DEDİĞİM GİBİ BİRİLERİ ZORLUYOR. SÜREKLİ PİSLİK İÇERİKLE. 23 1 Yanıtla
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